習近平回信一周年　李家超：小學科學科將加入國家航天發展

香港新一代文化協會今（20日）舉辦「習近平主席回信香港學生一周年分享會暨香港青少年航天創新大賽頒獎典禮」，行政長官李家超致辭提及將推行的小學科學科亦加入國家航天業發展，又籲學生將來為國家航天事業貢獻。



李家超、中聯辦主任鄭雁雄、教育局局長蔡玉蓮、創科工業局副局長張曼莉、培僑中學校董曾鈺成等擔任活動主禮嘉賓。典禮主題為習近平主席回信中一句「厚植家國情懷 錘鍊過硬本領」。

稱要讓學生從小培養對國家事業的自豪感

行政長官李家超致辭提及，2025/26學年推行的小學科學科中將介紹國家航天發展，讓學生從小培養對國家事業的自豪感、創新思維。他祝賀獲獎同學，又對學生提出三點希望：厚植家國情懷，認真學習國家歷史；繼續追求創新，將來為航天事業貢獻，；堅持敢夢追夢，努力實現航天夢。

香港新一代文化協會舉辦「習近平主席回信香港學生一周年分享會暨香港青少年航天創新大賽頒獎典禮」，李家超、鄭雁雄出席。（特首辦）

得獎同學們對習近平回信感興奮

典禮中，有得獎同學分享表示對習近平主席的回信感興奮不已，能感受到他對香港學生的關愛、期待，亦有小四學生發表關於帶有動力的太空站的研究，稱期待未來為祖國航天事業出一分力。

香港青少年航天創新大賽為香港賽區選拔賽，今屆共頒發170個獎項，而最優秀的40多個得獎項目將於8月前往海南參加「第三屆全國青少年航天創新大賽」 。