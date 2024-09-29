國慶菁英盃龍舟賽　大灣區24隊參賽　蕭澤頤盼青年增國家歸屬感

香港菁英會聯同香港遊艇會今日（29日）於香港遊艇會及灣仔水上運動及康樂主題區舉行「慶祝中華人民共和國成立75週年-菁英盃龍舟邀請賽」，有24支來自大灣區不同城市的龍舟隊參與。同場亦設有嘉年華，為市民提供互動體驗和文化活動。



警務處處長蕭澤頤致辭時指，青少年要以第一身感受國家發展，學生亦要多到內地不同城市探索，深化對國家的認知，增強國家歸屬感。



警務處處長蕭澤頤致辭時表示，青少年是國家的未來，需思考把握機遇，發揮所長，貢獻社會，並以謙遜的心態認識國家，建立好家國觀，要「眼見為實」，不要盡信網上的資料，要以第一身感受國家的發展，學生亦要多到內地不同城市探索，深化對國家的認知，增強國家歸屬感。

香港菁英會主席林智彬表示，龍舟邀請賽是了解中華傳統文化一個很好的切入點，讓市民進而認識中國歷史，建立文化自信，最終實現中華民族的偉大復興。

活動以男女混合組的形式組織參賽隊伍邀請香港各界青年、大灣區青年等進行比賽，亦邀請了共750位香港本地中學生組團學習了解龍舟知識。（香港菁英會提供）

比賽以男女混合組的形式組織參賽隊伍邀請香港各界青年、大灣區青年等進行比賽，亦邀請了共750位香港本地中學生組團學習了解龍舟知識。

賽事設有嘉年華，為市民提供互動體驗和文化活動。例如由香港書畫家組成、致力於助力香港打造中外文化藝術交流中心的香港東方書畫院舉辦了扇面DIY活動，即場提供筆、墨、印、印臺，讓市民體驗傳統書畫藝術的魅力；旨在推動水下表演藝術行業的可持續發展，並關注海洋保育的香港水下表演藝術協會，則現場分享人魚運動及海洋文化，並提供人魚妝體驗等。