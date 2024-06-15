國際龍舟邀請賽開鑼　香港隊伍：望呈現本地龍舟隊質素

香港國際龍舟邀請賽今（15日）開鑼，一連兩日在尖東海傍舉行。香港女子龍舟隊伍箭蜚龍隊長岑樂庭表示，透過是次比賽，希望能夠讓大家看到香港龍舟隊的質素。



整個活動有17項賽事，超過170支來至12個國家或地區的隊伍參賽。除了中港澳三地隊伍參賽，還有來自新加坡、日本、阿聯酋及泰國等地的隊伍。



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今早約10時，尖東一帶烏雲密佈，天氣較為濕熱，亦有一陣微雨，觀眾區域亦豎起太陽傘，但惡劣天氣並無阻市民到場觀賽。

香港參賽隊伍箭蜚龍是本地女子龍舟隊，全部成員都是香港代表隊，更有幾位成員曾參賽亞運。其中成員譚梓慧表示，今次比賽場地在維港，湧浪較大，亦非開放性水域，故挑戰性高。「因為湧浪比較多呢，我哋就要lock得實啲個人」她指她們訓練期間亦有特別加強下肢的訓練，令得她們能穩坐在龍舟上，抵抗風浪。

中國順德樂從羅浮宮龍舟隊第一次在香港比賽，隊員馮先生表示維港風浪較大，但他有信心解決困難，亦覺得非常刺激。另一位隊員羅先生表示，他們特意在風浪較大的地點訓練，望適應維港的湧浪。

Singapore National Dragon Boat Team代表認為風浪再大也要適應，認為這是一次很好的體驗。

開幕禮於中午12:30開始，旅發局主席彭耀佳致辭時表示、旅發局舉辦一連串的端午節慶祝活動，希望藉此能帶動經濟最大效益，並吸引各地旅客來港，向世界展現亞洲盛事之都的魅力。

中國香港龍舟總會主席鍾志樂希望公眾度過一個充滿歡樂和刺激的龍舟盛會。

今晚8時灣仔海濱有海上煙火，而明日(16日)中午將有扮嘢大賽。