國泰香港直飛芝加哥航班有乘客酒後鬧事　轉飛東京成田逐客才復飛

國泰航班今日（29日)下午啟程往美國芝加哥的CX806航班，因一名乘客在機上作出滋擾行為，機長為安全起見，按指引轉飛至東京成田國際機場，該乘客由機場人員陪同下機。據了解，該名乘客酒後鬧事，騷擾他人，並曾觸碰、辱罵空中服務員，國泰基於安全考慮，轉飛東京逐客，預計航班因而會遲兩個小時才可抵達芝加哥。



國泰航班CX806因有乘客酒後鬧事，中途轉飛日本成田國際機場逐客，才再復飛前芝加哥。（資料圖片）

國泰航班CX806今日下午12時39分由香港國際機場起飛，原定直飛芝加哥奧黑爾國際機場。不過，據航班追蹤網FlightAware，CX806起飛後改往東京成田國際機場，並於當地下午6時19分降落。

有乘客疑酒後鬧事 騷擾他人 觸碰、辱罵空中服務員

據悉機上有乘客疑酒後鬧事，騷擾他人，並曾觸碰、辱罵空中服務員。航班抵達東京後，該乘客遭逐出機艙。

CX806於當地時間晚上7時57分重新起飛，前往芝加哥。該航班原定美國時間29日下午2時25分抵達，現時預計要到4時43分才抵達，即受事件影響，航班延誤約兩個小時。

國泰：航空轉飛至東京機長為安全起見

國泰航空表示，CX806有一名乘客在機上作出滋擾行為，機長為安全起見，按指引轉飛至東京成田國際機場，該乘客由機場人員陪同下機。航班已於傍晚再次啟航前往芝加哥，預計將於當地時間下午4時43分點抵達芝加哥。

國泰航空表示，所有決定均以安全為首要考慮，就事件對顧客帶來的不便深表歉意。