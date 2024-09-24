椅背風波專訪｜事主曝光國泰回覆：已在內部警告涉事空姐及作檢討

小紅書網民金小姐日前乘坐國泰航空航班時，因調整座椅問題而遭到後排一對說廣東話的夫婦撞擊椅子，並遭到對方用「大陸妹」等有歧視性的字眼攻擊辱罵，事件引起極大關注。



金小姐周一（23日）晚上再次接受《香港01》採訪，透露國泰航空當日向她回覆表示，已就事件在內部警告涉事空姐及作出檢討。她不完全滿意國泰的回覆，「就是只能接受」，又希望國泰平等對待乘客及改善對突發事件的處理方式。



金小姐周一（23日）晚上再次接受《香港01》採訪。（影片截圖）

金小姐23日再在小紅書發布影片感謝支持她、為她發聲的網民。（影片截圖）

金小姐又向《香港01》透露，國泰可能會再向她發一封道歉信，並採納她所提出的增強員工培訓的意見。

金小姐形容她不完全滿意國泰的回覆，「我想要那個道歉，其實不止是我這個事情，因為評論區有很多類似的事件嘛，然後就想著他們能夠重視就是這樣的事件，然後加強一下培訓」。

金小姐事發時受到後排夫婦以「大陸妹」等歧視性的字眼攻擊辱罵，但她認為這次事件與去年國泰空姐歧視非英語乘客風波的性質不一樣，「因為我這個屬於是乘客之間糾紛，他們（國泰）是面對這種突發狀況的處理吧。然後那個可能是更多是關於乘客與空姐的糾紛」。

不確定空姐有無聽到歧視性辱罵語句

金小姐也表示，當時她跟空姐交涉時「已經哭到淚失禁了，我已經沒辦法說一些話了，所以我當時就跟她（空姐）說，他一直在罵我，然後一直在踢我的後背」。

她不確定空姐有沒有聽到涉事夫婦那些歧視性的辱罵語句，但空姐在交涉時夫婦的確說出「一早知大陸人啦」這種話，影片也拍到。

金小姐指，空姐在交涉時夫婦的確說出「一早知大陸人啦」這種話，影片也拍到。（影片截圖）

金小姐又表示，希望國泰平等對待乘客及改善對突發事件的處理方式。在這次事件中，她其實沒想過要一些經濟賠償，她更想要的是國泰的說法。

再在小紅書發片感謝網民

此外，金小姐23日再在小紅書發布影片感謝支持她、為她發聲的網民，她表示特別感動温暖。她又表示，第一次感覺到自媒體真的很好，她有一個發聲的平台，「法律至上，還有人心」。

金小姐23日再在小紅書發布影片感謝支持她、為她發聲的網民。（影片截圖）

國泰：拒絕2位滋擾他人顧客未來搭乘任何國泰集團航班

國泰航空方面早前稱，經調查發現，於9月17日CX253航班上，兩名顧客因為座椅靠背調整問題與前方顧客發生爭執並作出語言和行為騷擾。期間，機組人員多次進行調解和勸阻，但兩名顧客未停止滋擾行為。機組人員安撫受影響顧客，在經濟艙已滿員情況下為其安排了特選經濟艙以調換座位。受影響乘客調換座位後，機艙服務經理對涉事乘客的不當行為進行了勸誡並給予了兩次嚴重口頭警告。

國泰航空稱：「保障每一位顧客的安全和權益是我們首要任務。對於任何顧客不遵守航空安全規定及不尊重其他顧客權益的行為，我們始終保持零容忍的態度。因此，我們根據相關《乘客及行李的一般條款》規定，將拒絕此事件中二位滋擾他人的顧客未來乘搭任何國泰集團的航班。」

國泰又表示，公司一向重視顧客安全和旅程體驗，絕不會容忍任何機上滋擾行為，謹就事件向受影響的顧客再次致歉。

事主金小姐早前發影片控訴被用「大陸妹」等有歧視性的字眼進行攻擊。（影片截圖）

空姐一走，婦人又開始在耳邊罵事主。（影片截圖）

婦人不止出口術，還出腳踢向事主的座椅。（影片截圖）

兩夫婦的行為令其他乘客看不過眼。（影片截圖）

兩夫婦的行為令其他乘客看不過眼。（影片截圖）

相關新聞：國泰機上因椅背問題狂罵女子「大陸妹」 夫婦惹眾怒：影衰香港人

據早前報道，小紅書帳戶「金玥霖」指自己9月17日乘坐國泰一架由香港飛往英國倫敦的航班。在飛機平穩飛行後，她調整座椅靠背，結果後排的婦人讓她把椅子收起來，原因是妨礙她老公看電視。

事主婉拒後，對方便開始把腳伸到前面的把手上，踢事主的手臂，瘋狂地罵她。事主警告對方不要再推，但婦人未有收斂，在發現事主粵語不是很流利後，開始用「大陸妹」等有歧視性的字眼進行攻擊。期間，事主多次向空姐尋求協助，然而空姐卻讓她調整靠背，讓事主震驚，「因為那時不是用餐時間」。調解不成後，後排的大叔開始瘋狂地推事主的椅背，頻繁地故意撞擊椅子。

不想妥協的事主再次叫來空姐調解，並非常絕望於不能換座位。而空姐一走，婦人又開始在耳邊罵她和大陸，「大陸必勝，大陸人最厲害」、「大陸女孩賣笑也行」，甚至對著鏡頭舉中指；得知事主在拍攝後，大叔則直接把手放在事主的靠椅上瘋狂搖擺，「我瞬間感覺到安全距離嚴重被侵害」。

空姐一走，婦人又開始在耳邊罵事主。（影片截圖）

得知事主在拍攝後，大叔則直接把手放在事主的靠椅上瘋狂搖擺。（影片截圖）

終於，兩夫婦的行為令其他乘客看不過眼，現場開始群情激憤，幾乎整個機倉的乘客都不齒於兩夫婦如此欺負一名年輕女孩，紛紛站出來，「真的不要欺負人小孩哦」、「太給我們香港人丟臉了」、「別說你是香港人啊欺負人」。

最後，空姐用換座位的方式解決，不過對於國泰的處理，事主表達不滿，「如果沒有人幫我說話呢？讓我繼續忍讓嗎」。