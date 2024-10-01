舒適堡結業34教練入稟追薪　工會籲僱主快簽無力償還書　助申破欠

舒適堡（PHYSICAL）結業，多名僱員和顧客受影響，香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩今日（10月1日）在電台節目表示，34名健身教練昨日（9月30日）入稟勞資審裁處追討欠薪及遣散費。他表示，大部份員工均沒有接獲舒適堡新或舊僱主聯絡，並呼籲對方如無力償還，請盡快交代事件，並簽署無力償還證明書，節省程序。



香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩。（資料圖片／黃穎津攝）

李粵閩表示，34名健身教練昨日（9月30日）入稟勞資審裁處，追討欠薪及遣散費，款項包括8月份的拖欠薪金和強積金。總會接獲約580位健身教練求助，其他受害者包括美容師或按摩師等。

李粵閩呼籲僱主如無力償還，請盡快交代事件，並簽署無力償還證明書，節省程序。他表示該批教練正等候法庭安排，預計10月後才能上庭，他又感謝勞工處加快了輪候時間。

他表示，如僱主無辦法抗辯並獲判刑，他們便可向高等法院申請清盤，然後持清盤令申請破欠基金，方可取回欠薪。他續說，大部份員工均沒有接獲舒適堡新或舊僱主的聯絡，雙方亦已失去僱傭關係，因為根據《僱傭條例》，如僱主30日內無法安排一半以上的工作或無支付薪酬，僱傭關係自動解約。