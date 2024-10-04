聯合醫務「以人為本」拓中醫服務建多元醫療服務平台
隨著市民對醫療服務需求日益殷切，追求多元、個人化的治療方案已成為趨勢。聯合醫務集團（UMP）深耕香港醫療界三十餘載，始終秉持「以人為本」的服務精神，致力提供優質、便捷、以客為先的醫療服務。集團持續了解市場上的需求，洞悉到中醫藥的獨特優勢，決定開設「聯合醫務中醫藥中心」，並將其融入現有的醫療服務網絡，構建一個匯聚中西醫團隊的整合醫療平台，為市民提供更全面、更個人化的醫療方案。
用心服務三十載 以人為本創建醫療平台 保險配套增值服務
「我們一直相信，醫療服務的關鍵在於『以人為本』。這不僅僅是指病人，更包括我們的醫護團隊。」聯合醫務集團執行董事及聯席行政總裁郭卓君女士強調，集團致力建立一個理念一致、以病人福祉為依歸的專業團隊，並通過不斷發展和完善服務網絡，滿足市民日益增長的醫療需求。
「我們並非只是一間診所，而是一個醫療服務平台。」郭女士解釋道。集團的服務範疇涵蓋普通科、專科、化驗、影像診斷等多個領域，並與眾多私家醫生、診所和醫院建立了緊密的合作關係。同時，集團亦積極與各大保險公司合作，為客戶提供更全面的醫療保障計劃。透過廣泛的網絡及優質的管理服務，使聯合醫務能夠為病人提供一站式的醫療服務，免卻他們在不同醫療機構之間奔波，更不用為保險理賠而煩惱。
郭女士續指，集團在拓展業務的過程中，始終堅持從病人角度出發，細心聆聽他們的需求，並確保每項服務都能提供一致、順暢的體驗。「我們會仔細分析市場需求，並選擇與理念相同的合作夥伴，確保服務質素。」談及保險理賠服務，郭女士補充道：「我們明白保險在醫療服務中的重要性，集團的第三方醫療行政管理服務為客戶提供預先批核、理賠和賬單服務，迅速管理跨地域的行政及結算程序，免卻客戶擔心，可以專心接受治療。」
構建中西醫協作平台 優勢互補提升治療成效
集團近月增設的中醫服務，既滿足了市場對中醫服務的需求，更善用了集團現有的醫療資源，達到中西醫協作的效用。郭女士表示：「我們觀察到市場對中醫服務的需求日益增長，同時也看到了中西醫協作在提供更全面醫療方案方面的巨大潛力。」 她表示集團目標是打破兩種醫學體系之間的隔膜，構建一個無縫銜接的醫療平台，讓病人可以在一個平台上，享受到中西醫結合的醫療服務。
中西醫雖然各自擁有其理論體系和治療方法，但兩者並非相互排斥，而是可以優勢互補，相輔相成。西醫擅長疾病的診斷和治療，尤其在急症處理、手術治療等方面具有優勢；而中醫則注重整體觀念和辨證論治，強調人體自身的調節和康復能力，在慢性病調理、亞健康管理、疾病預防等方面具有獨到之處。
在聯合醫務中醫藥中心，中醫師可以在求診者同意及西醫的協助下，轉介病人到集團旗下的診所進行 X 光、化驗等檢查。同樣地，集團旗下的西醫也可按病人情況，轉介病人到中醫藥中心應診，調理身體，舒緩西醫治療帶來的副作用，達至中西醫協作的目標。聯合醫務的中西醫可以直接交流，無縫銜接，免除了病人來回奔波的麻煩，也避免了因資訊不流通而出現誤診的情況。聯合醫務集團相信，通過中西醫的協作，可以為患者提供更全面、更有效的治療方案。
預防醫學與「治未病」：中西醫理念不謀而合 推動健康管理
聯合醫務提倡「預防醫學」及「生活形態醫學」，這與中醫「治未病」的概念不謀而合。目前聯合醫務中醫藥中心的服務涵蓋內科、針灸及拔罐範疇，並配備經驗豐富的註冊中醫師。
「我們相信，預防重於治療。」郭女士補充，「UMP積極提倡『生活形態醫學』，強調從生活習慣入手，結合中醫的養生保健理念，為客戶提供個人化的健康管理方案，例如飲食指導、運動建議、壓力管理等等，幫助他們從根本上改善健康狀況，預防疾病。」集團期望未來能吸納更多中醫人才，讓旗下的中醫服務可發展得更廣，方便市民大眾。同時，UMP 亦積極與保險公司商討，將中醫服務納入保險計劃，讓更多市民受惠。
展望未來把握機遇 拓展多元服務創造優質醫療體驗
對於香港首家中醫醫院即將於2025年成立，郭女士表示：「這是香港中醫藥發展的重要里程碑，也為聯合醫務中醫藥中心帶來了新的發展機遇。」她相信，集團可以利用現有的專長和資源，支持和提升中醫藥中心的服務質量，為市民提供更優質的中醫服務。
展望未來，郭女士表示聯合醫務集團將繼續鞏固現有業務，並積極拓展多元化的醫療服務，以滿足市場不斷變化的需求。「我們希望聯合醫務中醫藥中心能夠成為市民信賴的健康伙伴，為他們提供便捷、有效、以人為本的醫療服務，幫助他們提升健康水平，享受更美好的生活。」 郭女士總結道。
（資料由客戶提供）