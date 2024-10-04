聯合醫務「以人為本」拓中醫服務建多元醫療服務平台

隨著市民對醫療服務需求日益殷切，追求多元、個人化的治療方案已成為趨勢。聯合醫務集團（UMP）深耕香港醫療界三十餘載，始終秉持「以人為本」的服務精神，致力提供優質、便捷、以客為先的醫療服務。集團持續了解市場上的需求，洞悉到中醫藥的獨特優勢，決定開設「聯合醫務中醫藥中心」，並將其融入現有的醫療服務網絡，構建一個匯聚中西醫團隊的整合醫療平台，為市民提供更全面、更個人化的醫療方案。



用心服務三十載 以人為本創建醫療平台 保險配套增值服務

「我們一直相信，醫療服務的關鍵在於『以人為本』。這不僅僅是指病人，更包括我們的醫護團隊。」聯合醫務集團執行董事及聯席行政總裁郭卓君女士強調，集團致力建立一個理念一致、以病人福祉為依歸的專業團隊，並通過不斷發展和完善服務網絡，滿足市民日益增長的醫療需求。

「我們並非只是一間診所，而是一個醫療服務平台。」郭女士解釋道。集團的服務範疇涵蓋普通科、專科、化驗、影像診斷等多個領域，並與眾多私家醫生、診所和醫院建立了緊密的合作關係。同時，集團亦積極與各大保險公司合作，為客戶提供更全面的醫療保障計劃。透過廣泛的網絡及優質的管理服務，使聯合醫務能夠為病人提供一站式的醫療服務，免卻他們在不同醫療機構之間奔波，更不用為保險理賠而煩惱。

郭女士續指，集團在拓展業務的過程中，始終堅持從病人角度出發，細心聆聽他們的需求，並確保每項服務都能提供一致、順暢的體驗。「我們會仔細分析市場需求，並選擇與理念相同的合作夥伴，確保服務質素。」談及保險理賠服務，郭女士補充道：「我們明白保險在醫療服務中的重要性，集團的第三方醫療行政管理服務為客戶提供預先批核、理賠和賬單服務，迅速管理跨地域的行政及結算程序，免卻客戶擔心，可以專心接受治療。」

聯合醫務集團執行董事及聯席行政總裁郭卓君女士認為醫療服務的關鍵在於贏得病人的信任，才能在競爭激烈的醫療市場中屹立30餘載，持續為市民提供優質的醫療服務。

構建中西醫協作平台 優勢互補提升治療成效

集團近月增設的中醫服務，既滿足了市場對中醫服務的需求，更善用了集團現有的醫療資源，達到中西醫協作的效用。郭女士表示：「我們觀察到市場對中醫服務的需求日益增長，同時也看到了中西醫協作在提供更全面醫療方案方面的巨大潛力。」 她表示集團目標是打破兩種醫學體系之間的隔膜，構建一個無縫銜接的醫療平台，讓病人可以在一個平台上，享受到中西醫結合的醫療服務。

中西醫雖然各自擁有其理論體系和治療方法，但兩者並非相互排斥，而是可以優勢互補，相輔相成。西醫擅長疾病的診斷和治療，尤其在急症處理、手術治療等方面具有優勢；而中醫則注重整體觀念和辨證論治，強調人體自身的調節和康復能力，在慢性病調理、亞健康管理、疾病預防等方面具有獨到之處。

在聯合醫務中醫藥中心，中醫師可以在求診者同意及西醫的協助下，轉介病人到集團旗下的診所進行 X 光、化驗等檢查。同樣地，集團旗下的西醫也可按病人情況，轉介病人到中醫藥中心應診，調理身體，舒緩西醫治療帶來的副作用，達至中西醫協作的目標。聯合醫務的中西醫可以直接交流，無縫銜接，免除了病人來回奔波的麻煩，也避免了因資訊不流通而出現誤診的情況。聯合醫務集團相信，通過中西醫的協作，可以為患者提供更全面、更有效的治療方案。

聯合醫務中醫藥中心舒適寬敞的空間，配備齊全的診療床，可進行針灸等治療。

預防醫學與「治未病」：中西醫理念不謀而合 推動健康管理

聯合醫務提倡「預防醫學」及「生活形態醫學」，這與中醫「治未病」的概念不謀而合。目前聯合醫務中醫藥中心的服務涵蓋內科、針灸及拔罐範疇，並配備經驗豐富的註冊中醫師。

「我們相信，預防重於治療。」郭女士補充，「UMP積極提倡『生活形態醫學』，強調從生活習慣入手，結合中醫的養生保健理念，為客戶提供個人化的健康管理方案，例如飲食指導、運動建議、壓力管理等等，幫助他們從根本上改善健康狀況，預防疾病。」集團期望未來能吸納更多中醫人才，讓旗下的中醫服務可發展得更廣，方便市民大眾。同時，UMP 亦積極與保險公司商討，將中醫服務納入保險計劃，讓更多市民受惠。

中西醫攜手，在聯合醫務可體驗到更全面、更精準、更便捷的醫療服務。

展望未來把握機遇 拓展多元服務創造優質醫療體驗

對於香港首家中醫醫院即將於2025年成立，郭女士表示：「這是香港中醫藥發展的重要里程碑，也為聯合醫務中醫藥中心帶來了新的發展機遇。」她相信，集團可以利用現有的專長和資源，支持和提升中醫藥中心的服務質量，為市民提供更優質的中醫服務。

展望未來，郭女士表示聯合醫務集團將繼續鞏固現有業務，並積極拓展多元化的醫療服務，以滿足市場不斷變化的需求。「我們希望聯合醫務中醫藥中心能夠成為市民信賴的健康伙伴，為他們提供便捷、有效、以人為本的醫療服務，幫助他們提升健康水平，享受更美好的生活。」 郭女士總結道。

（資料由客戶提供）