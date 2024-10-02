房委會向年輕人出租免費舖位助創業　有流浪貓體驗館進駐海麗商場

房委會推出「共築·創業家」計劃，免費出租旗下商場舖位予年輕創業家，為期7個月。房屋局局長何永賢表示，希望計劃能助年輕人向上流動，同時增加商場人流。



有流浪貓多元化體驗館將進駐長沙灣海麗商場，除提供餐飲和桌遊空間，顧客亦可於店內與流浪貓互動。負責人表示，設館目標是提升大眾對流浪貓的認知，冀營運初期能達到收支平衡，長遠則轉型為非牟利機構。



「共築·創業家」計劃對象為35歲或以下的年輕人，房委會指，共收到約180份申請，最終有17個單位入圍，本月起至明年4月，可在房委會轄下商場免租金開鋪，更獲獲協助翻新店舖和市場推廣。如參加者從計劃中獲得盈利，房委會將收取淨利潤的20%，並投放於計劃以助持續發展。

其中一個入圍單位為流浪貓多元化體驗館「貓貓爪家」，獲分配長沙灣海麗商場鋪位。體驗館以流浪貓為主題，提供領養和支援服務，亦舉辦貓咪主題手作班和流浪貓認知提升工作坊等。另外，體驗館亦會提供餐飲和桌遊，客人光顧時可與店內流浪貓互動。作為社會企業，體驗館亦計劃聘用聾啞人士。

「貓貓爪家」其中兩位負責人任先生和陳先生均是貓咪愛好者，本身關注流浪貓議題，二人稱設館目標，是希望提升大眾對流浪貓的認知。任先生本身擔任另一所初創企業的市場策劃，對創業早有經驗。二人指，開業初期，首先力求收支平衡，長遠則希望轉型為非牟利機構，繼續為流浪貓努力。

「貓貓爪家」其中兩位負責人任先生（左二）和陳先生（左一）均是貓咪愛好者，本身也有關注流浪貓議題，所以雖然是「創業」，但他們的主要目的為提升大眾對流浪貓的認知。（歐嘉樂攝）

另一入圍單位「拾參畫廊」則獲分配到水泉澳廣場，以本地商戶和社區作為創作靈感來源，並以生成式AI技術，繪製香港人民風貌，售賣原創設計的裝飾用掛畫、海報、精品及紀念品。

負責人陳先生本身是藝術愛好者，選擇在商場開店是因為想踏入社區，尤其是希望向較少接觸藝術、商場的中老年群體推廣。他們第一次創業便要面對不景市道，陳先生坦言：「都驚㗎，但係我哋預備咗個budget（預算）嘅，蝕晒咪算囉。」

「拾參畫廊」負責人陳先生本身是藝術愛好者，選擇在商場開店是因為想踏入社區，尤其是希望向較少接觸藝術、商場的中老年群體推廣。（歐嘉樂攝）

房屋局局長兼房委會主席何永賢指，房委會轄下商場貼近民居，又遍布港九新界，是一個協助年青人創業的好平台。她表示希望計劃能夠創造階梯，讓年青人一步一步上升，並吸引多些「新人類」來房委會商場。

房屋局局長兼房委會主席何永賢指，房委會轄下商場貼近民居，又遍布港九新界，是一個協助年青人創業的好平台。（歐嘉樂攝）

房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩則指，計劃的構思源自有天與同事討論如何利用房委會商場的吉舖，希望商場成為年青人的一個夢想舞台。