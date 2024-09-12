葵涌商場地下街市湧污水　承辦商指房委會未解決問題　求維修賠償

一間承辦商於去年和房委會簽下租約，以月租100萬元租下葵涌商場地下的街市。承辦商指，街市一向有水管堵塞、爆水管和「壞冷氣」等問題，房委會的代表曾承諾解決。惟相關問題其後持續惡化，街市多番出現漏水、滲水和冷氣系統故障。此外，因沙井淤塞，令含有排泄物的污水在街市湧出，傳出惡臭。承辦商指街市的租戶飽受困擾，難以在舒適的環境營運，承辦商亦因此放棄出租空置的舖位，遂於昨(11日)入稟高等法院，要求房委會立即維修，解決問題，以及向房委會索償。



原告為利揚投資有限公司，被告為香港房屋委員會。

葵涌商場的地下街市被指有污水湧出情況，承辦商入稟高等法院，要求房委會維修及賠償。(黃浩謙攝)

2023年曾水浸水深逾一尺

利揚在入稟狀指，早於2005年已向房委會租下位於葵涌商場地下的街市。於2017年至2023年間，因房委會疏忽，街市的冷氣系統故障，食水管、鹹水管和污水管堵塞、漏水、爆水管，如街市入口的沙井在2023年2月數次湧出污水，曾經令街市水浸，水深逾一尺，街市商戶因此停業。

房委會曾承諾會解決問題

於2023年6月，當時利揚和房委會的租約即將完結，利揚的一名梁姓董事和房委會就續約展開討論。期間，董事把街市的問題告知房委會的代表，並要求對方處理，而該名代表承諾解決，包括重新安裝冷氣系統。因房委代表作出的承諾，利揚決定續租，和房委會於同年11月簽訂另一份租約。該租約為期三年，利揚以月租100萬元租用街市。

續約後情況日益惡化

惟相關問題在續約後，反而日益惡化。街市的消防喉轆和天花水管先後多番漏水。房委會於商場進行通渠工程，卻令污水滲至街市的部份商戶，令他們的貨物受波及。在2023年11月時，街市廁所附近的沙井淤塞，令含有排泄物的污水湧出，傳出惡臭。此外，街市的冷氣系統多番故障，曾未能提供冷氣。利揚指，雖然多番和房委會溝通，但相關問題仍然持續。

指房委會違反租約

利揚續指，房委會的代表承諾解決相關問題，是失實陳述。此外，房委會亦違反租約的條款，包括未有處理相關問題。街市的商戶因此不能在一個衛生和舒適的環境營運，利揚亦放棄出租空置的舖位。此外，房委會多番進行維修，也影響商戶的運作。

要求房委會處理問題及賠償

利揚要求法庭頒令，禁制房委會引致污水和冷氣故障的問題，以及要求房委會馬上處理相關問題。利揚亦就其損失，要求房委會作出賠償。

案件編號：HCA1831/2024