黎智英告《大公報》誹謗案　黎要求陪審團審訊　官稍後作決定

壹傳媒創辦人黎智英於2020年入稟控告《大公報》，指《大公報》於同年6月發表一篇標題為「亂港頭目謀『著草』 路線曝光 收費100萬」的文章，內容誹謗黎。案件今（3日）在高等法院作指示聆訊，黎一方指本案涉重大公眾利益，申請交由陪審團審理，又透露黎有意在審訊作供。《大公報》一方則指其抗辯理據複雜，反對交由陪審團審理。法官聽取陳詞後，將於本月內以書面頒布裁定。



原告為黎智英，被告為大公報（香港）有限公司和總編輯賈西平。涉案文章於2020年6月25日在《大公報》刊登，標題為「亂港頭目謀『著草』路線曝光 收費100萬」。

黎智英控告《大公報》誹謗。（資料圖片）

黎智英指大公報2020年6月一篇文章涉誹謗。（黃偉民攝）

黎指案件不涉技術性資料容易理解

代表黎智英的大律師林嘉仁指，賈西平現已不是《大公報》的總編輯，將申請中止對他的訴訟。此外，黎智英有意在審訊時作供，同時亦申請案件由陪審團審理，並指除了涉案文章，他們讓陪審團閱覽的文件僅159頁；《大公報》那方的文件則有722頁，除了新聞報道，亦有Facebook帖文、政府新聞公告等。但林強調，本案不涉科學或技術性的資料，相關文件容易理解。

涉重大公眾利益應由陪審團處理

林又指，黎為國際知名人物，《大公報》在港有眾多讀者，它在案中亦提出「負責任的新聞專業」等理據作為抗辯，認為本案涉及重大公眾利益，應交由陪審團處理。

大公報稱抗辯方向概念複雜

代表《大公報》的資深大律師袁國強則反駁，並稱其抗辯方向概念複雜，亦需考慮涉案文件有否惡意和其影響，料聆訊需時10至12天，需要處理大量文件，因此不適合由陪審團審理。

案件編號：HCA1989/2020