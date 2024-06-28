海天堂指前股東自導自演誹謗敗訴　提上訴被駁回兼需付訟費

有傳媒於2013年報道海天堂職員疑沖洗發霉龜苓膏出售，海天堂指事件為前股東蔡國強設局並自導自演，入稟控告蔡誹謗但敗訴。海天堂提出上訴，上訴庭法官今(28日)頒判辭，指海天堂聲稱把食物安全排在首位，但案中證據顯示，該公司容許沒有冷藏設備的貨車運送龜苓膏，易令龜苓膏發霉，原審法官有權考慮該些證據。上訴庭法官因此駁回上訴，海天堂需向蔡支付上訴的訟費。



原告為海天堂有限公司，被告為蔡國強。事件源於有傳媒在2013年9月刊登報道，內容顯示有海天堂職員在店內，用海綿洗刷及沖洗發霉龜苓膏，並表示會再蒸熱龜苓膏出售。

海天堂指前股東蔡國強自編自導誹謗，但經高院聆訊後被裁敗訴。（海天堂圖片）

被告蔡國強稱他曾多次在會議上投訴龜苓膏發霉的事。(朱棨新攝)

指原審官錯誤接納蔡方的證人

原告上訴時質疑，原審法官錯誤裁定海天堂管理層指示員工，以涉案的不當方法處理龜苓膏。原告指，原審法官錯誤信納蔡一方的證人，而該證人的認知僅限於內地的海天堂店舖，該些店舖卻非原告經營。

上訴庭指原審官有決接納證人證供的比重

上訴庭法官在判辭指，原審法官可決定對證人的證供給予多少比重。且案中亦有證供指內地和原告的店舖，其運作基本相似，兩者的龜苓膏都來自同一工場。

海天堂不服被裁定敗訴，向上訴庭提出上訴，但被駁回。

原告員工被盤問時回答迴避

此外，原告指公司有指示扔棄發霉的龜苓膏，惟原審法官拒接納其說法。上訴庭法官指案中證據顯示，原告容許沒有冷藏設備的貨車運送龜苓膏，易令龜苓膏發霉；原告員工被問及防止龜苓膏再發霉時，其回答迴避。原審法官在考慮以上的證供後，拒接納其說法。

上訴庭法官因此駁回原告的上訴，並頒令原告需支付上訴的訟費。

案件編號：CACV482/2021