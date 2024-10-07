港股大時代｜散戶投訴滙豐APP一度失靈　錯失入手時機　滙豐致歉

中央政府近日「出招」救市，連帶港股持續向好，吸引不少散戶入市。不過，在買賣氣氛熱烈的同時，《香港01》接獲多名讀者投訴，指今早9時起滙豐銀行網上理財應用程式投資版面卻突然故障，持續近三小時。有散户不滿，期間錯過買賣時機「賺少咗」，又指致電滙豐查詢多次無人接聽。



滙豐銀行回覆《香港01》查詢時確認，滙豐流動及網上理財的投資服務今早因技術問題曾短暫受阻，現已回復正常運作，並就事件帶來的不便致歉。



讀者蔡小姐今早打算出手買股票，突然發現應用程式故障。她立即致電滙豐投訴熱線，等候約20分鐘始有人接聽，卻轉介她到投資部的電話，最終投資部則無人接聽。蔡小姐其後發現想買的股票價位已上升兩點，失去了買入時機。

散戶：致電滙豐超過一小時始有人接聽

另一散戶陳小姐打算買科網股，同樣發現手機APP無法登入投資，她致電滙豐超過一小時後終有人接聽，客戶告訴她正在搶修系統，並給她一個「落盤number」，可以到網上版面買賣。不過，陳小姐指由於當時身邊沒有電腦，整個早上也未能買賣股票，錯失時機。

滙豐：已回復正常運作 帶來不便致歉

滙豐銀行回覆《香港01》查詢時確認，滙豐流動及網上理財的投資服務今早因技術問題曾短暫受阻，現已回復正常運作。滙豐指，該段期間，客戶仍可透過滙豐投資全速易應用程式或電話進行交易，並就事件帶來的不便致歉。