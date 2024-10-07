豪宅主婦涉虐女兒　印傭指被告每日打女　怕遭陷害拍下有聲無畫片

九龍城豪宅今年3月爆懷疑虐兒案，一名4歲女童被發現赤裸倒臥在睡房，並曾一度留醫深切治療部。女童母親否認虐兒，案件今(7日)在九龍城法院開審。在該住所工作的女印傭供稱，當日聽到被告兒子在房間大叫，她到房間查看，發現受害女童赤裸躺在床上。女傭又指，被告每日都會打罵女童，她怕會遭被告陷害，曾暗中拍下無畫面但有聲音的片段，當中有女子普通話責罵聲，及女童的哭喊聲。



女被告Z.A.L.（38歲，家庭主婦），否認兩項虐兒罪。被告持有香港身份證，並以普通話答辯。

女被告ZAL在九龍城法院受審否認兩項虐兒罪。(資料圖片)

女印傭在案發前約一個月開始工作

庭上透露，被告案發時和長子、幼子和女童X同住在涉案單位，印尼籍女傭自2024年2月19日在涉案單位工作。同年3月23日上午，女童X被送往伊利沙伯醫院，入住兒科深切治療部。同日，警方以虐兒罪拘捕被告。

被告一家住2千呎複式單位

女印傭供稱，被告所住單位有2000呎，分上下兩層，被告和X、被告丈夫、長子、幼子分住4間房。被告平日會親自為X和幼子洗澡，不會要印傭負責。案發當日早上8時，印傭和被告一同進入廚房。約5分鐘後，長子突然大叫媽媽，被告遂前往樓上。後來上層傳來被告的叫聲，印傭即上被告房，發現赤裸的X不清醒地躺在床上，嘴帶血，身上有些許濕，房間內的廁所浴缸儲有一半水。被告之後召救護車把X送往醫院。

被告與X親密但又常打罵X

印傭續指，被告和X的關係十分親密，但她經常見被告打罵X，又每日都會用手打X。印傭曾拍下多段影像，分別是3月17日拍攝，顯示X左手前臂用白色布包紮的照片；3月19日及22日拍下幾乎沒有畫面的影像，但片中有一把女聲不斷用普通話大叫，另有一把小朋友聲音在哭喊。印傭指，X當時手上有瘀傷，所以需要包紮。

擔心被陷害暗中拍片

控方關注到她拍下該些影像的目的，印傭稱因擔心被告會陷害她，即被告經常打小朋友，卻指控是印傭打X。印傭又指，她自案發當日便未有再回被告家工作，過去工作期間一直與被告關係良好，僅向僱傭公司投訴過被告經常打其女兒。

案件編號：KCCC 787/2024