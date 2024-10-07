廉署控百佳超市前主管及三人　涉偽造13「鬼工」值勤紀錄呃$320萬

廉政公署今日(7日)落案起訴百佳超級市場前高級主管及三名前外判或臨時職員，涉嫌偽造13名「鬼工」值勤紀錄，串謀詐騙百佳工資，兩年內詐騙逾320萬元。四人獲廉署准予保釋，星期三(9日)在沙田裁判法院應訊，控方將向法院申請將案件轉介區域法院答辯。



廉政公署今日(7日)落案起訴百佳超級市場前高級主管及三名前外判或臨時職員，涉嫌以「鬼工」值勤紀錄，串謀詐騙百佳工資。（資料圖片）

被告劉建邦（42歲），為百佳超級市場(香港)有限公司前高級主管；被告戴建文（41歲），為盈匯倉庫有限公司前助理經理；被告黃偉峰，25歲；及被告黃栢勤，26歲，均為百佳前外判臨時工人，同被控一項串謀詐騙罪，違反普通法。

廉政公署。（蘇煒然攝）

涉自設同型號打卡機製造上班紀錄

百佳在火炭設有貨品配送中心，負責整理及包裝網上訂單的貨品再分發予客戶。百佳委聘承辦商物流網絡管理有限公司為該配送中心提供臨時工人，而物流網絡的運作情況則由盈匯倉庫負責監督。

案發時，劉建邦是百佳高級主管，負責配送中心的行政事宜。戴建文是盈匯倉庫的助理經理，負責核實臨時工人的值勤情況，而黃偉峰及黃栢勤則是物流網絡聘請的臨時工人，負責招聘和監督其他臨時工人。物流網絡規定所有臨時工人須於上班及下班時打卡，及於簽到紙上就其值勤時間簽署作實。

本案於2019年6月至2021年4月期間發生。四名被告涉嫌與另外兩人串謀詐騙百佳，向百佳虛報13名臨時工人的值勤紀錄及工作時數，從而誘使百佳向該等工人發放工資逾320萬元。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現有被告涉嫌租用配送中心附近一間辦公室，並購買一部與配送中心相同型號的打卡機，在辦公室偽造13名「鬼工」的值勤紀錄，再將虛假紀錄帶回配送中心，騙取工資後平均攤分得益。涉案13名工人於案發期間從未於配送中心工作，亦沒有收取任何工資，值勤紀錄上有關他們的簽署是假冒的，他們亦未曾在收訖工資確認書上簽署。