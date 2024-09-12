廉署起訴觀塘公屋項目分判商兩名工頭 涉收4.4萬賄款聘用工人
撰文：何瑞芬
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觀塘一個公屋建築項目分判商有兩名工頭被揭非法收受回佣，收取合共4.4萬元賄款，作為兩名工人獲分判商聘用的條件。廉政公署今（12日）落案起訴二人涉違反《防止賄賂條例》中代理人索取利益罪名，經調查後發現該兩名工人日薪為1,450元，兩被告涉向他們收取每日200元賄款。
兩名補告為33歲謝藍雄淇及47歲劉偉，同為碧海土木工程有限公司前模板工頭，碧海則為觀塘一個房屋署轄下公屋建築項目的模板工程分判商，二人遭廉署落案起訴，前者被控7項代理人接受利益罪名，後者則被控一項代理人索取利益罪名及一項代理人接受利益罪名，均違反《防止賄賂條例》。二人均獲准予保釋，下星期一（16日）在觀塘裁判法院答辯。
案情指，兩名被告擔任模板「工頭」，負責監督其他模板工人工作。其中謝藍雄淇涉嫌於2021年12月至2022年6月期間，先後7次從兩名工人收取合共約3.9萬元賄款，作為該兩名工人能獲碧海聘用的條件。劉偉則涉嫌於2022年7月，以同樣名目向上述兩名工人索取回佣，並由其中一名工人收取了4,800元賄款。
廉署早前接獲相關貪污投訴，調查後發現該兩名工人日薪為1,450元，兩名被告涉嫌向他們收取每日200元賄款，而碧海禁止僱員索取或接受利益以協助他人獲碧海聘用。廉署強調索取或收受賄款以助他人獲聘是嚴重貪污罪行，一經定罪，最高可判處監禁7年及罰款50萬元。
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