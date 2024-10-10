廉署下周起展開新一輪周年民意調查　抽1500居民家訪制訂反貪策略

廉政公署將於下星期一(14日)展開新一輪周年民意調查，了解市民對廉潔社會的態度及貪污問題的認知，隨機抽樣選出約1,500名居港人士進行訪問，訪問員會獲選到訪住戶，進行10至15分鐘面對面訪問。



廉政公署。（蘇煒然攝）

民意調查會於10月14日至12月期間進行。由廉署委託的獨立專業研究機構，以隨機抽樣方式選出約1,500名年齡介乎15至74歲的居港人士進行訪問。

調查員上午10時至晚上9時45分期間家訪

獲選住戶將收到由廉署發出的通知函件。持有由廉署發出的委任信及研究機構工作證的訪問員，會於上午10時至晚上9時45分期間，穿著研究機構制服到訪住戶，進行10至15分鐘的簡單面對面訪問。獲選住戶亦可致電研究機構或廉署，安排合適的訪問時間。

廉署和研究公司絕不會向其他政府部門或機構披露民調所收集的個人資料及意見。所有收集的資料只用作綜合分析，已填寫的問卷會在民意調查完成後銷毁。

廉署發言人表示：「廉署一直致力打擊貪污，與市民並肩守護香港社會廉潔。今年是廉署成立50周年，廉署呼籲市民繼續支持反貪，參與周年民意調查的市民積極表達意見，以助廉署制訂有效的全方位反貪策略。」

有關周年民意調查的詳細資料已上載廉署網站(www.icac.org.hk)。公眾若有任何查詢，可在民意調查期間，每日早上10時至晚上10時致電廉署民調查詢熱線2826 3267。