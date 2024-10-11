重陽｜九龍殯儀館破天荒開放　參加者摺雞包仔給離世爺爺：有釋懷

一般人提起殯儀館﹐都會避之則吉，九龍殯儀館趁重陽節（11日）舉辦首個開放日，安排工作坊和音樂會等。館長江先生表示，希望藉此活動讓公眾認識殯葬文化，更重要是從死悟生，學懂尊重生命和面對死亡。有參加者表示，今次活動有助她對親人離世感釋懷。



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公眾到殯儀館都是參加喪禮，送別離世親友。但今年的重陽節，卻有很多人到九龍殯儀館參與活動，更傳來歌聲，氣氛與平時截然不同。九龍殯儀館館長江先生指，之前也有舉辦其他活動，今次是第一次舉辦開放日。開放日由上午10時至下午5時，有多項環節，包括「生死教育繪本共讀 x 表達藝術療癒工作坊」。此工作坊由導師帶領公眾共讀與生死有關的繪本，再製作與逝者有關的手工。

參加者之一Sharon表示，爺爺今年離世，自己一直放不下：「本身就話，出院我哋一齊去飲茶、食雞包仔，但係後尾爺爺身體有併發症，一直應承嘅嘢都冇做到⋯⋯」她表示，這活動真的能幫助她釋懷：「繪本嘅故事講到懷念親人嘅方法就係去食佢鍾意食嘅嘢。後尾老師叫我哋一齊做手工，做一啲禮物去送俾你最鍾意、最親密嘅人，所以我就整咗個雞包仔，有釋懷。」至於到殯儀館參加活動，她表示本來也感到詫異，但到場後看見如紙紥燒賣等創新物品，改變了她對殯儀館的刻板印象。

「熟悉的音樂 x 不熟悉的葬禮」是開放日另一項活動、這是一個音樂會，以流行曲悼念逝者。黃先生表示是看電視知道有此活動，被吸引而專程到殯儀館參加。活動完結後，他表示覺得十分新穎，音樂亦有令他憶起一些故人往事。同行的黃太也表示，這個活動改變了她對葬禮的認知，之前沒想像過葬禮原來可以有這麼多形式、這麼歡樂。

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九龍殯儀館館長江先生指，教育也是殯儀館的服務之一，盼望可教育公眾面對生死，所以舉辦開放日。而開放日的活動這麼多元化，是因為很多年輕的殯儀從業員也有很多想法，但他表示舉辦這類活動要十分小心，避免誤中「紅線」，打擾到辦喪禮的人就是最大禁忌。