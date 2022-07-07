東華三院「存為愛」大型生死教育展　冀公眾打破對死亡禁忌和恐懼

近年新冠疫情肆虐，生死議題變得相當貼身。東華三院今（7日）開設以生死教育為題的生命探索展覽，有以生老病死的人生必經階段為主題的體驗式展覽、互動生命劇場、藝術工作坊、放映、講座及漫畫展等多元生死教育博覽活動。主辦單位希望市民打破對死亡禁忌和恐懼，認識於生前規劃身後事的重要性。



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東華三院安老服務部今（7日）舉行「存為愛」生死教育活動啟動禮，機構自2017年於香港首創「存為愛」生死博覽後，今年再辦大型生死教育活動，希望大眾未雨繆謀，正視生死。

「存為愛」生命探索之旅活動，今日起一連四天於JCCAC賽馬會創意藝術中心舉行。設有互動體驗式展覽，包括「互動生命劇場」，特色是以互動手法邀請觀眾上台改寫劇情，扭轉結局。

同時亦有一系列以「生老病死」為主題的免費藝術工作坊，包括金銀衣紙及香道文化、生命節奏體驗（非洲鼓）、墓碑設計（剪紙藝術）、襌繞畫和刺繡速寫、音樂治療、心靈拼貼與《五味雜貨店》桌上遊戲工作坊等，希望透過活動體驗和手作，與大眾認識及討論生死。

除此之外，大會於庭園設置流動繪本車，展示世界各地有關生死、愛與哀傷，以至環境保護等主題的繪本，展覽更設有關於醫療指示、後事冷知識和殯儀資訊，讓大眾掌握規劃身後事的各種實用知識。

林正財指上屆政府在安老和長者的晚期照顧上投入大量資源，增加資金達八成，是歷來增長最多。（鄭嘉惠攝）

林正財︰上屆政府在安老和長者晚期照顧投入大量資源

安老事務委員會主席林正財致辭時表示，自己已步入晚年，應好好規劃。他認為香港大部份長者都在醫院離去，但相信大部份長者都會想留在家中與家人在一起，總比冰冷的醫院好，強調人生最後的選擇非常重要。他又希望活動提醒大眾做好家居照顧，提早規劃身後事，令長者「有得揀」。

他亦指，上屆政府在安老和長者晚期照顧上投入大量資源，增加撥款達八成，是歷來增長最多。

「存為愛」生命探索之旅展覽資料：



2022年7月7日（四）︰16:00-20:00

2022年7月8至9日（五及六）︰10:00-20:00

2022年7月10日（日）︰10:00-18:00



地點︰JCCAC賽馬會創意藝術中心—藝廊、中央庭園、賽馬會黑盒劇場前廳、L2平台

