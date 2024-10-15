施政報告2024｜數說平行時空的兩個香港　5組變出希望曙光的數據

去年《施政報告》提出拼經濟、謀發展、惠民生、添幸福，政府指目的是讓市民生活得更好。12個月過去，政府稱努力推動各界主動識變、應變、求變下，社會到底變了什麼，市民生活變好還是變差了？《香港01》蒐集了10組涉經濟民生貼身數字，用數字帶大家走進「兩面香港」、感受大不同的「平行時空」。



經濟欠佳，不過本地生產總值（GDP）在過去一年半仍維持正增長，最高季度曾按年上升4.3%，最新第二季也上升3.3%。政府在疫後推動企業來港，投資推廣署過去一年半共助700間企業，帶來約1,000億元投資額；引進重點企業辦公室共與45間重點企業簽署合作協議。



持續低失業率，勞動人口不足，打工仔議價能力上升，每月就業收入中位數按年推高6％；各項吸引人才計劃也見效，過去一年半有25萬人經高才通等計劃來港，，彌補部份外移人口流失，增加本地勞動力，也緩減殺校壓力。在民生方面，持續加建公營房屋及簡約公屋明年將可入伙，公屋平均輪候時間呈回落趨勢。



公營房屋增加，令公屋平均輪候時間呈回落趨勢。（陳葦慈攝)

1.新公屋及簡約公屋入伙 平時輪候時間呈下降趨勢

住屋是歷屆政府最棘手問題，不少人冀望上公屋，在2024年6月底，約有123,100宗一般公屋申請，以及約91,500宗配額及計分制下的非長者一人申請。公屋平均輪候時間在2021年6月，升至6年後開始回落，受建屋量影響，去年12月的數據曾反彈至5.8年；不過其後兩季開始回落，已形成呈下降趨勢。隨着今明兩年度不少新公屋供應，加上30,000個簡約公屋單位於2025年初開始陸續落成，整體公營房屋供應會持續顯著增加，房委會有信心輪候時間在2026/27年度回落到約4.5年的目標能夠達成。

去年施政報告提出要取締劣質劏房，目前需求仍然高企。以每平方租金中位數比較，今年第二季全港為437元，與本屆政府上任時436元相若，但期內曾升至452元高位，其後回落，尚算能止升。

打工仔過去一年人工有上升。(盧翊銘攝）

2.低業率維持低水平 打工仔就業收入中位數逆市上升

外圍經濟環境欠佳，本港樓市股市下滑，消費持續疲弱，但失業率一直維持在3%低水平，不少行業出現有工無人做情況。政府統計處的「就業人士每月就業收入中位數」顯示，打工仔過去一年人工有上升，以最新5至7月數據比較，中位數按年上升1,200元，差距為6%。不過要留意，男女中位數差異再度擴大，由去年尾的3,200元，回升至4,000元。

高才通計劃漸見成效。擺出愛心手勢的美國職業籃球員馬貝利是其中一位來港的外籍人士。（政府新聞處）

3.增輸入人才計劃應對移民潮 一年半吸25萬人來港

截至今年6月底本港人口臨時數字為753.18萬人，按年下跌0.1%，期內錄得淨移入人口13,800人，移民潮雖有放緩，但未停止。政府推出不同輸入人才計劃增加人口，當中以「高端人才通行證計劃」最有成效，截至今年6月底共有70,817宗獲批，佔申請宗數八成；連同其他人才計劃，2022年底至今年中，共有近20萬宗獲批。

不少高才通申請人帶同家人來港，2023年至今年6月，各項計劃已來港申請人及其受養人，總共有25萬人。本地學校學位需求因而上升，緩減部份學校殺校壓力；不過對不少本地中產家長而言，競逐名校學位則增加。

政府於今年5月曾稱，據其統計，「高才通」人才月入中位數約5萬元，估算可為香港帶來每年約340億元直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。

經濟不景執笠潮持續，但GDP維持增長。（廖雁雄攝）

4.疫後GDP維持增長 高位回落後現反彈

經濟持續低迷，消費疲弱，但政府統計處的數字卻顯示，本地生產總值（GDP）在過去一年半的新冠疫後時間，仍維持正增長，由去年第二季低位1.6%，在第三季錄得4.2%增幅，其後由去年第四季的4.3%又回落至2.8%，到今年第二季反彈0.5個百分點，按年錄得3.3%。

5.招商引資吸千億投資 引進辦獲45家企業簽署協議書

政府推動經濟增長，不單只做「超級連繫人」，更朝「超級增值人」發展，發揮獨特的連接平台角色優勢、為國家「引進來、走出去」外，更為企業和國際提供高增值服務。投資推廣署在疫後全力推行協助企業在港開設或擴展業務，過去一年半共助700間企業，帶來約1,000億元投資額，創造近7,600個職位。

新成立的引進重點企業辦公室（OASES）由去年10至今年3月，共與45間重點企業簽署合作協議，涉及生命健康科技、人工智慧與數據科學、金融科技，以及先進製造與新能源科技策略產業。