施政報告重點｜住宅按揭可借7成　烈酒稅勁減　有種劏房叫簡樸房

【施政報告2024/施政報告直播/李家超/施政報告2024重點/施政報告2024懶人包/施政報告2023回顧】行政長官李家超今日（16日）發表其任內第三份施政報告，主題是「齊改革、同發展、惠民生、建未來」，當中有多招谷樓市，金管局將放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。同時優化「新資本投資者入境計劃」 ，即日起，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。施政報告2024重點一覽。



行政長官李家超10月16日發表其任內第三份施政報告，主題是「齊改革、同發展、惠民生、建未來」。（歐嘉樂攝）

▼10月16日 特首辦20圖解李家超施政報告▼



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▼10月16日 李家超到立法會公布施政報告▼



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行政長官李家超10月16日發表其任內第三份施政報告，主題是「齊改革、同發展、惠民生、建未來」。（歐嘉樂攝）

施政報告2024｜重點一覽

施政報告2024｜勞工政策

【13：21】推進保障僱員的措施，包括：

．明年5月1日取消強積金制度下僱主強制性供款累算權益「對沖」遣散費和長期服務金的安排。政府亦會推行為期25年、總額超過330億元的資助計劃，分擔僱主在取消「對沖」後支出；

．檢討破產欠薪保障基金下遣散費特惠款項的保障範圍，探討調升特惠款額上限，加強保障僱員權益

．落實法定最低工資「一年一檢」的新機制；

．修訂《僱傭條例》下「連續性合約」的規定，由連續4星期、每星期工作18小時（即共72小時）放寬至4星期合計68小時，讓僱員更容易享有全面僱傭權益。



施政報告2024｜扶貧措施

【13：18】政府會恆常化「關愛隊」的撥款，並在下一期撥款，增加資助金額五成，支持「關愛隊」的工作。

【13：15】為支援在職家長，除去年宣布增設10所資助獨立幼兒中心。政府會再增設1所，提供100個日間幼兒照顧名額，並把「鄰里支援幼兒照顧計劃」的服務名額增加兩成半至2 500個，受惠兒童人數會增至25 000 人。

【13：07】採取精準扶貧政策，將資源投放在最需要幫助的人，包括：

．擴大「共創明『Teen』計劃」 —— 今年內推出第三期計劃，招募4 000名學員，推動校友會青年領袖籌辦活動發展自我、加強友師培訓等；

．擴展「社區客廳試行計劃」 —— 在明年於「劏房」戶集中的地區新增3個社區客廳，預計惠及約1 300個目標住戶，每年為約20萬人次提供服務。若計及已推出的4個社區客廳，預計可為約3 050個劏房戶每年約47萬人次提供服務；

．優化「在校課後託管服務計劃」 —— 今個學年起，涵蓋範圍由50間小學擴展至超過110間小學，讓學生可在課後留校獲託管及學習支援，更方便家長外出工作；視乎實際需要和成效，我們計劃在2025/26學年鼓勵更多學校參加計劃，名額不設上限；

．資助綜合社會保障援助（綜援）長者入住廣東省安老院 —— 明年推出為期三年的試驗計劃，資助選擇赴粵養老的綜援受助長者入住指定在粵院舍。每名合資格長者每月可獲5,000元資助，名額共1 000個。



施政報告2024｜基層醫療

【12：59】政府會全方位推進基層醫療發展

．立法強化基層醫療管治架構，賦權基層醫療署設立質素保證及監察機制；

．制訂社區藥物名冊及推出社區藥房計劃，配合集中採購和社區網絡，令市民可以更方便地獲得價錢相宜的基層醫療藥物；

．訂立全生命周期健康促進策略，按不同年齡和健康狀況制訂市民健康管理計劃；

．重整母嬰健康及家庭計劃服務，加強生育輔導及育兒教育，促進健康生育；

．強化「全校園健康計劃」，為每間學校建議針對性校本措施，改善體能活動和飲食等安排，提升學生身心健康；

．將更多地區康健站擴充為中心並擴展服務網絡，整合婦女健康中心和長者健康中心服務；

．擴大「慢性疾病共同治理先導計劃」至血脂檢查；定位醫管局普通科門診專為弱勢社群提供全面基層醫療服務；

．針對常見癌症以風險為本逐步制訂篩查計劃，包括乳癌篩查、研究人工智能協助肺癌篩查，以及推行乙型肝炎篩查以防治肝癌；

．推出「青少年護齒共同治理先導計劃」鼓勵預防牙患，及「社區牙科支援計劃」加強為弱勢社群包括有經濟困難長者提供牙科服務，接替關愛基金牙科資助項目，並為學前兒童增設預防性牙科服務；

．繼續推行控煙。



施政報告2024｜房屋政策/公屋/富戶

【12：53】考慮到最新經濟及金融環境，在繼續維持銀行體系穩定的前提下，金管局將放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。至於非住宅物業，有關按揭成數上限及供款與入息比率上限亦會調整至同樣水平。

【12：52】房委會明年1月會推出「善用公屋資源獎勵計劃」，為提供確切情報舉報濫用公屋的人士提供獎賞，找出更多濫用個案。

【12：50】房委會將收緊公屋富戶政策，提高富戶額外租金及降低富戶入息限額，讓公共資源適當用在需要幫助的申請人，同時將居屋綠白表比例由現時四比六調整至五比五，鼓勵更多公屋租戶購買居屋。

【12：48】房委會會進一步完善充實置業階梯，包括：

．調整公屋（包括綠表置居計劃（綠置居））和資助出售單位的比例 —— 房委會正檢視未來十年中後期落成的公營房屋項目，目標把公屋和資助出售單位的比例，由現時七比三逐步調整至六比四；

．加屢次向隅者購買資助出售單位機會 —— 由下一期推出的綠置居及居屋開始，向前兩次曾連續申請同一類別資助出售單位銷售計劃而未能成功購買單位的申請人，提供多一個抽籤號碼；

．加速公屋單位流轉 —— 房委會將收緊公屋富戶政策，提高富戶額外租金及降低富戶入息限額，讓公共資源適當用在需要幫助的申請人，同時將居屋綠白表比例由現時四比六調整至五比五，鼓勵更多公屋租戶購買居屋。



施政報告2024｜解決劏房/簡樸房

【12：45】政府建議「簡樸房」的標準包括必須有窗、有獨立廁所、面積不少 於8平方米等。工作組組長財政司副司長及副組長房屋局局長會公布細節, 並諮詢立法會及持份者,制訂立法內容及登記時間表等措施。

【12：43】「解決劏房問題」工作組已提交報告,政府決定以立法方式制訂住 宅樓宇分間單位的出租制度,合標單位將名為「簡樸房」。

施政報告2024｜銀髮經濟

【12：35】成立「促進銀髮經濟工作組」，由政務司副司長任組長，循五範疇推出措施：

．促進「銀色消費」 —— 與各界構建樂齡友善消費，鼓勵在業務上加入銀髮經濟元素，例如長者折扣，並保障年長消費者權益；

．發展「銀色產業」 —— 推動樂齡產品市場化及產業化，整合資助資源，推動商界提供產品，擴展市場；

．推廣「銀色品質保證」 —— 推動樂齡產品認證，提升認受性及吸引力，並對接海內外標準，拓展銷售網；

．推廣「銀色財務及保障安排」 —— 協助長者作妥善財務安排並加強保障，包括推廣香港按揭證券公司轄下的退休理財產品、長者投資者教育等；

．釋放「銀色生產動力」 —— 循再培訓及再就業等方向，協助釋放長者的生產力。



施政報告2024｜還息不還本/支援中小企

【12：31】再推「還息不還本」 —— 容許「中小企融資擔保計劃」的借款企業（包括就現有在八成、九成和百分百特別擔保產品下已批出的貸款，以及在八成和九成信貸擔保產品下新造貸款）申請最多12個月「還息不還本」，並將八成和九成信貸擔保產品的最長貸款擔保期分別延長至十年和八年，同時向兩種擔保產品下新造貸款提供「部分本金還款」選項。金管局亦正積極考慮就銀行資本要求提供彈性，促進銀行為中小企提供融資。

施政報告2024｜內地個人遊/旅遊發展

【12：25】已向中央政府提出進一步優化內地居民來港旅遊簽注的請求，包括恢復深圳「一簽多行」個人遊簽注及擴大「一周一行」個人遊簽注政策試點城市範圍等，中央政府有關部門表示將積極研究加速推進。

【12：17】在香港仔避風塘擴建部分、前南丫石礦場和紅磡站臨海用地項目推動遊艇旅遊；積極推動熊貓旅遊、賽馬旅遊等。文體旅局將推廣沙頭角文化生態旅遊路線產品；保安局亦會在今年內把沙頭角開放計劃的每日旅遊限額提升至3 000人，及透過人面辨識科技，讓在中英街居住和工作人士試行「無感」暢通方式進出中英街，並會研究應用相關科技配合未來開放中英街的旅遊發展；

【12：15】積極推動社會各界提升相關旅遊配套，締造對旅客友善的環境，包括在機場提供阿拉伯語資訊和鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供車隊服務資訊，整合提供清真食品的餐廳名單，鼓勵更多商業機構提供合適的設施，例如在酒店內提供禮拜設施，並加強人員培訓，加深他們對接待不同文化背景旅客的認識；

施政報告2024｜體育發展/啟德體育園

【12：14】李家超指將在明年第一季啟用的啟德體育園，是香港歷來最大型體育基建，有助推動體育發展，並帶動休閒娛樂及旅遊業等產業和盛事經濟的發展，而政務司司長領導的「啟德體育園跨部門工作小組」會加強督導體育園順利落成啟用和宣傳，促進體育盛事、創新娛樂、餐飲、會議展覽和旅遊協同發展，並就安全部署、人群管理和突發事故處理等作充分預案和演練。

【12：12】重新檢視香港大球場改建計劃，確保啟德體育園和香港大球場發揮協同效應。

【12：11】推進體育普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化發展，包括：

．加強精英運動員和教練發展 —— 政府已邀請香港體育學院檢討運動員（包括殘疾運動員）直接資助機制，優化培訓系統，並成立委員會督導運動醫學及運動科學發展。政府亦會加強教練培訓，探討建立統一教練認證制度的可行性；

．促進體育活動普及化 —— 提供更多體育及康樂設施，包括興建一個可舉辦國際級別比賽的游泳館和一個設有劍擊訓練及比賽設備的體育館，並把新興體育活動資助先導計劃恆常化；

．改革體育總會管治 —— 中國香港體育協會暨奧林匹克委員會將完成「體育總會機構管治和運作」檢討並提出建議，確保體育總會能高效運作，讓運動員（包括殘疾運動員）在公平和專業環境下發揮潛能；

．發展體育產業主場經濟 —— 政府會繼續支持運動員參加各類賽事，並充分利用啟德體育園和其他現有場地主辦多項大型國際賽事，讓港隊在主場作賽，建立觀眾群，有利體育產業長遠發展。



【12：10】提供更多體育及康樂設施，包括興建一個可舉辦國際級別比賽的游泳館和一個設有劍擊訓練及比賽設備的體育館，並把新興體育活動資助先導計劃恆常化。

施政報告2024｜居屋/青年驛站

【12：07】在啟德社區隔離設施設立「青年驛站」旅舍和青年文化藝術交流空間等配置，在南昌社區中心設置「連青人網絡」實體互動平台，並加強與青年人溝通，包括善用新應用程式「HKYouth+」及其他線上媒體。

【12：06】房委會由下一期起為申請購買居者有其屋計劃（居屋）單位的40歲以下白表青年家庭及一人申請者分派多一個抽籤號碼；並由下一期白表居屋第二市場計劃起，增加1 500個配額，全數撥予40歲以下的青年家庭及一人申請者。

施政報告2024｜留學香港品牌

【11：55】政府已在北都預留至少80公頃用地，發展「北都大學教育城」，鼓勵本地專上院校與中外知名院校以靈活創新的模式，開拓更多品牌課程、研究合作和交流項目。在規劃時亦會預留彈性，便利學生宿舍發展。我們計劃在2026年上半年公布「北都大學教育城概念發展綱要」。

【11：53】打造「留學香港」品牌 —— 爭取舉辦國際教育會議及展覽，推動本港專上院校提升與各地院校的合作交流，在全球推廣「留學香港」品牌，透過獎學金等吸引更多境外尤其東盟及其他「一帶一路」國家的學生來港升學。

施政報告2024｜招攬人才

【11：50】革新各項輸入人才機制

．更新「人才清單」，加入推動「八大中心」所需人才；

．擴大「高端人才通行證計劃」大學名單，加入13間海內外頂尖大學至198間，把計劃內高收入人才的首個簽證期限由兩年延長至三年；

．優化「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」，新增渠道吸引年輕及具經驗而人力極短缺的指定技術工種專才來港。新安排將設配額；

．在「優秀人才入境計劃」下增設機制，主動邀請頂尖人才來港發展，推進國際高端人才集聚香港

．延長本港大學的大灣區校園畢業生納入「留港╱回港就業安排」的試行安排，為期兩年。



施政報告2024｜醫療發展

【11：50】政府會加快改革藥械審批制度，包括：

．擴展「1+」審批機制至所有新藥，包括疫苗及先進療法製品，完善評審制度以加快註冊，體現「好藥港用」；

．落實「香港藥械監管中心」成立時間表和邁向「第一層審批」路線圖，制訂藥械研發支援策略和措施；

．推進規管醫療器械立法準備工作



施政報告2024｜低空經濟

【11：48】成立「發展低空經濟工作組」由財政司副司長任組長，制訂發展策略和跨部門行動計劃：

．開拓低空飛行應用場景 —— 全力推行試點項目，設立地點開拓無人機應用，包括無人機配送、測量、建築保養、航拍、匯演和搜救等

．修訂相關法規 —— 包括放寬「超視距飛行」和無人機重量和載貨限制，推動市場加大研發投入，促進技術試驗，發展空中遊覽；

．與內地對接 —— 與內地商討共同建設低空跨境航線、出入境及清關安排和基礎設施配套等

．研究部署低空基礎建設 —— 低空活動長遠發展，須依靠高效智能化和數字化的低空基礎設施系統，以實時管理低空活動網絡，處理複雜管理和安全問題。工作組會就建設低空活動配套設施（如起降場和充電站）、通信網絡、航路網絡和管理等方面展開技術研究及規劃，為發展奠定基礎。



【11：45】李家超指隨着體育運動和產業發展，體育糾紛愈趨複雜，會研究為體育爭議設立解決制度，推廣體育仲裁，發揮香港爭議解決的體系優勢。

施政報告2024｜即日起減烈酒稅

【11：40】即日起，進口價200元以上烈酒，200元以上部份的稅率由100%減至10%，而200元及以下部份，及進口價在200元或以下的烈酒，稅率維持不變。

▼施政報告．烈酒稅▼



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施政報告2024：推動高增值海運服務業發展

【11：38】李家超金管局與人民銀行正推動兩地快速支付系統互聯（即香港的轉數快（FPS）與內地的網上支付跨行清算系統（IBPS）），便利兩地居民實時小額跨境支付；並會落實香港註冊銀行的內地分行在內地發銀行卡。

【11：29】優化和推廣稅務優惠 —— 加大推廣現有航運服務稅務寬減措施，優化稅務優惠制度（包括在符合國際稅收規則下為船舶租賃商引入新的稅務扣除安排），壯大本地航運生態圈；

．招攬海運服務企業落戶 —— 推動具潛力或代表性的海運保險業務落戶香港，擴展海運保險產品；及

．加大培育海事人才 —— 加強與國際海事保險業機構協作，推動海事保險人才培訓，擴展「海運及空運人才培訓基金」，納入更多綠色能源課程和海事保險考試等。

【11：23】優化「新資本投資者入境計劃」， 即日起容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。另外，明年3月1日起，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資可計入合資格投資金額內。

施政報告2024｜改革求變措施

【11：14】將成立4個委員員或工作組：

．「教育、科技和人才委員會」 —— 由政務司司長任主席，成員包括教育局局長、創新科技及工業局局長和勞工及福利局局長等，統籌推進教育科技人才融合發展，擴大銜接連貫，推動育才、匯才、科技協同發展，同時推動國際高端人才集聚香港；

．「發展低空經濟工作組」 —— 由財政司副司長任組長，以應用項目作啟動，制訂低空經濟發展策略和行動計劃，推動法規改革和部署基礎設施建設；

．「發展旅遊熱點工作組」 —— 由政務司副司長任組長，加強跨部門統籌，結合社會力量，在地區發掘和建設匯聚人氣、富吸引力的旅遊熱點；

．「促進銀髮經濟工作組」 —— 由政務司副司長任組長，制訂措施，加速發展銀髮產業，滿足長者生活需要。



▼10月16日 行政長官李家超發表任內第三份施政報告▼



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【11：07】李家超指改革只有進行時，沒有完結時。過去兩年，他和他的團隊一直以市民為中心，以經濟建設為主軸，以發展改善民生，而今年的《施政報告》會進一步深化改革，發掘新增長點；例如：建立國際黃金交易市場；大力推動航運高增值部分的海運服務業發展，建設大宗商品交易圈，建立國際認可金屬倉庫；制訂「河套港深創科園區發展綱領」，開闢政策和制度創新試驗田；成立工作組發展低空經濟等。

李家超又指今年的《施政報告》繼續貫徹習近平主席七一重要講話的「四點希望」，並就改革和變化闡述理念和發展目標、關鍵措施及績效指標。

【11：04】李家超指改革過程中，要判斷哪些要由零建立，哪些要動手術撥亂反正，哪些要固本培元。改革時要注重系統觀念，把握好全局和局部、當前和長遠、宏觀和微觀等的關係。可借鏡其他地方的成功經驗，但因基礎和體制可能不同，不能盲目照抄。改革方案要因時制宜，因地制宜。

【11：00】李家超宣讀其任內第3份施政報告。

▼10月12日晚 巡旺角大角咀籠屋板房▼



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