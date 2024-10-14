棚工墮斃｜工權會：同類意外涉無配戴安全帶　與趕工文化有關

何文田昨日（13日）發生奪命工業意外，一名尼泊爾裔男工人在一間國際學校清拆棚架期間，疑從15米高處意外墮下，頭部嚴重受傷，昏迷倒卧於公主道行人路，送院搶救後不治，據了解死者有佩戴安全帶。



今次已是兩個月內第三宗有人從棚架墮下的事故，工業傷亡權益會表示，同類事故時有發生，不少前線員工沒有正確配戴、甚至完全沒有配戴安全帶，與趕工文化有關，另外不少搭棚工人每日要搭最少四次棚，為求方便而沒有正確配戴安全帶。



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工業傷亡權益會幹事劉家樂趕抵醫院協助死者家屬。（羅日昇攝）

工業傷亡權益會幹事劉家樂今日（14日）在港台節目《千禧年代》表示，該會昨日事發後派人到現場了解，據悉死者有佩戴全身式安全帶，暫時未知為何仍會墮下，詳細原因有待調查。

他又指，一般棚架墮下的意外，都涉及沒有正確配戴安全帶，雖然當局已有指引，但前線工作人員未必會遵從。

過往意外個案涉用「爬山繩」搭棚 因貪方便、價錢較便宜

劉家樂解釋，過往不少個案都未有遵照指引，使用全身式安全帶及獨立救生繩，而是使用俗稱「爬山繩」的爬山安全帶，直接繋在身上。兩款安全帶最大的分別，是使用前者需要繋在「羊眼圈」或繋穩裝置，而後者會直接綁在水管或窗框，容易有墮下危險。

劉家樂又表示，工人選擇爬山繩，有很多背後原因，例如較為方便、價錢較便宜、行內文化等。有時則是環境原因，例如大廈外牆沒有條件落爆炸螺絲裝「羊眼圈」等。

現時指引下，搭棚工人需要受過相關使用安全帶的訓練，才可搭棚。儘管如此，不少人仍沒有正確配戴安全帶，劉家樂認為，趕工文化令前線沒有時間，或忽略安全措施。他表示，現時全港工人每日都會搭2000個棚架，不少公司為趕工，都會要求工人一日做「四、五轉，甚至六、七轉」搭棚工作，不少工人只顧搭好棚，而忽略安全。