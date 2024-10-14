動植物公園8猴亡｜獸醫指不尋常　環境、中毒、傳染病均可致命

香港動植物公園有八隻馬騮突然離奇死亡，死因仍待解剖化驗。獸醫黎昌生今日（14日）表示，八隻不同品種的猴子同時死亡十分罕見，有不尋常之處，「我都好好奇解剖報告」。他又指，猴子突然死亡的原因可以有好多，分析可以是環境、中毒、傳染病等，但強調即使是傳染病，傳染人類受感染的機會亦微乎其微，「可能性幾乎係零」。



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獸醫黎昌生認為，事件有不尋常之處。（資料圖片）

康文署今日（14日）凌晨公布，昨日（13日）動植物公園內有八隻動物死亡，全為猴子，包括1隻白臀長尾猴、1隻松鼠猴、3隻棉頂狨猴及3隻白面僧面猴。

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集體死亡罕見「我都好好奇解剖報告」

獸醫黎昌生向《香港01》表示，八隻不同品種的猴子突然同時死亡十分罕見，加上署方公布時，並沒有透露更多細節，認為事件有不尋常之處，「我都好好奇解剖報告」。

黎昌生又表示，八隻猴子死亡的原因有好多，主要分為三方面，第一是環境，認為牠們有可能出現集體中暑的情況；第二是中毒，即牠們進食到受污染食物，或飲用過受污染的水；第三則是傳染病。

黎昌生又指，提到猴子和傳染病不少人會想起猴痘(monkeypox)，但他認為太不可能，因為會有相關病徵，又強調現時仍未有證據證明猴子是猴痘的天然宿主，當初命名只因人類首次發現猴痘病毒是在猴子身上。

香港動植物公園8隻不同品種的猴子一日內死亡，原因待查。哺乳類動物區今起關閉清潔消毒，猴子如常在籠內生活走動。（馬耀文攝）

老鼠帶鉤端螺旋菌可廣泛傳播

黎昌生又提到，能如此令突然猴子死亡的病毒或細菌不多，最容易聯想到的是鉤端螺旋菌。該菌以老鼠為主要宿主，但可以傳染予貓、狗等熱血動物，一旦感染死亡率高。

他又表示，鉤端螺旋菌亦可以傳人，但認為本港市民受感染機會微乎其微，因為人類要與接觸到生畜的尿液、污染過的物件才會被感染，市民在動植物公園「隔住個籠」，不會因此受感染。黎又排除病毒變種，改變傳播途徑傳人的機會，「可能性幾乎係零」。