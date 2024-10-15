實惠門市貼大字報令市民擔憂　真相：最後今天係舊價　推突破新價

14日晚，多間實惠門市貼大字報令網民懷疑實惠是否準備全線結業而成網絡焦點，然而原來只係大整蠱！實惠剛於社文平台出post 揭曉「最後今天」只係舊價，即日起推「突破新價」為新價，逾7,500件產品即時全面降價。



經濟不景，有業主選擇加租賺到盡，迫走小商戶，亦有商店堅持與香港人攜手同行，共渡時艱。實惠深知香港人著重高性價比，持續優化營運之餘，更與供應商結盟，以降低採購成本！由即日起推出「突破新價」，將超過7,500件產品全面降價，調整幅度高達56%，平均價格下調23%，但品質保證依然如一。香港人以後不需等減價，早買早享受，增添生活幸福感。

以「突破新價」推不同空間管理方案

除了全面推出「突破新價」，實惠堅持為香港市民帶來不同空間管理方案，推出不同新產品，攜手構建物超所值的理想安樂窩。

RUSSELL三座位真皮梳化 突破新價 $4,599 (之前價格 $6,399)

1854W x 864D x 965Hmm 多種顏色

優質真皮，坐感舒適，可加長改短。

STAPLE三櫃桶子母床 突破新價 $2,599 (之前價格 $3,399)

964W x 1898D x 800Hmm 多種顏色

選用低甲醛E1板製造，20年結構保證，附有三櫃桶，儲物量充足。

STAPLE高身廳櫃連摺檯 突破新價 $3,399 (之前價格 $3,999)

800W x 400D x 2050Hmm 多種顏色

選用低甲醛E1板製造，20年結構保證，高櫃身儲物空間充足，檯面可摺合收起，節省空間

GRIGO岩板開合餐檯連四椅 突破新價 $4,199 (之前價格 $7,599)

970-1425W x 710D x 755Hmm

獨特紋理的餐檯面，材質堅硬，耐高溫、防刮花、防污。

喜居樂納米銀乳膠護脊連鎖彈簧床褥(V2.0) 突破新價 $3,199 (之前價格 $4,299)

48"x72"/75"x5"/8"

納米銀可有效抗菌，記憶互扣連鎖彈簧，提供有效承托，純天然乳膠層，高度透氣，防過敏。贈送舒適枕#(原價$199)

ROTTO人體工學高背扶手轉椅 突破新價 $2,399 (之前價格 $1,999)

780W x 830D x 1148-1278Hmm 深藍色/灰色

人體工學承托，透氣舒適，扶手/頭枕/腰枕可調節高度和角度，座位可調節深度和高度，後仰靠背，多角度鎖定，3年結構保證。

知名床褥品牌攜手合作 長達180天床褥試用

不少朋友都有睡眠問題，Pricerite實惠致力守護各位的睡眠健康，繼續與多個知名床褥品牌合作，提供長達180天的床褥試用服務*。讓顧客有充足時間安在家中體驗床褥的舒適度，確保選擇到最適合自己的床褥，以後安枕無憂，一覺瞓天光不再是夢想！

床褥品牌包括：Gaialand 伽亞樂、Bedder Zleep 貝特詩、Sleeprotex 絲葆迪、Sleep Therapeutics 睡舒適、Airland 雅蘭、Hekura 喜居樂、Kingkoil 愛皇健、Sweetdream金美夢、CASABLANCA 卡撒天嬌、Goldfully 金寶麗及PROFILIA 寶富麗。

條款及細則

▼陳列品除外，只是豁免$3,500以下的送貨費用,其他額外收費按公司指引，同一銷售單內其他貨品亦不收取運費。

#48"以下送1個枕頭，48"或以上送2個枕頭

*集合知名床褥品牌提供180天在家試用服務:Pricerite實惠精選多個優質床褥品牌之獨家型號床褥，提供180天在家試用服務，床褥如不合適，可透過Pricerite實惠網站憑有效發票申請更換床褥一次。退回的床褥經消毒後會捐贈到慈善機構，或者進行棄置；床褥試用服務期由收貨當日起計算180天；床褥更換服務申請期由即收貨後22天至180天内

立即瀏覽「突破新價」: https://pricerite.ly/5ov

門市資料：https://pricerite.ly/55g

(資料及相片由客戶提供)