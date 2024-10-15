內地漢涉高院旁聽爆炸品案拍攝法官 准1萬元保釋12.10再訊
撰文：郭顥添
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持雙程證來港的男子，涉嫌在高等法院旁聽一宗爆炸品案時，在庭內拍攝法官，被控一項禁止在法庭內攝影等罪，他今(15日)在東區裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，主任裁判官蘇文隆把案押後至12月10日再提訊，以讓控方索取法律意見，被告准以1萬元現金保釋，不准離開香港。
被告陳克利，68歲，無業，被控一項禁止在法庭內攝影等罪，指他於2024年10月14日，在香港金鐘道高等法院5樓7號庭內，在法庭內拍攝或企圖拍攝法庭的法官。
被告今並無律師代表，答辯時需普通話翻譯，他不斷稱「不明白」及「不知道」。
案件押後：ESCC2687/2024
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