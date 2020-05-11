清潔工涉阻差案｜作證警被指庭內自拍　解釋：手機當鏡用整理儀容

一名清潔工涉在「8.5全港三罷」期間，伸手阻擋警員以讓示威者逃走，他否認阻差辦公罪，今（11日）午繼續受審。警員下午作供期間，裁判官突然稱收到市民投訴指警員曾在法院大樓內拍照，法庭因而展開案中案程序處理事件，警員在庭上解釋，他因為到庭後才結上領帶，故開審前開手機的前置鏡頭整理儀容，但並無自拍。

警長馮耀彤解釋，他到法庭才打領帶，故曾開啟手機前置鏡頭當鏡用整理儀容。(李慧娜攝)

官稱收市民投訴指證人自拍

被告何永隆（49歲）被指於去年8月5日在深水埗欽洲街及長沙灣道交界，阻礙執行公務的警長馮耀彤。

涉案警長馮耀彤下午作供時，裁判官突然表示收到市民投訴馮在庭外拍照，由於辯方認為馮此舉或影響其可信性，故要求法庭處理事件。

用手機當鏡咁用

裁判官最終決定以「案中案」形式處理事件，並要馮作出解釋，馮稱他今早到庭後才「打呔」，上庭前曾開啟手機的前置鏡頭，「當鏡咁用」打算整理儀容，並沒有自拍。他承認知道法庭內洗手間有鏡子，而他亦知道法庭大樓內不可拍攝，他承認有多次上庭經驗，同意應要避嫌。

保安查看手機 無發現照片

負責處理有關投訴的保安稱，他因應市民投訴，曾向馮查詢事件，而馮亦解釋沒有自拍，當時只是在整理儀容，保安亦查看過馮的手機，當中並沒有拍攝到法庭或馮在法院大樓內的自拍照。

女市民指證人狀似自拍

作出有關投訴的市民郭思敏亦被傳召作供，她指今早9時半看到馮在庭外，雙手拿著手機，狀似在自拍，而她留意到馮的手機上也顯示了其影像，而「影像hold住咗」，所以她向法庭保安講述事件。不過，郭承認當時沒留意到馮的手部有沒有其他動作。

控辯雙方就案中案傳畢證人及陳詞後，裁判官決定留待審訊最後才處理此爭議。案件明日繼續，辯方將會開始盤問馮。

案件編號：KCCC2077/2019