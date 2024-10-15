梅媽覃美金被律政司申請破產 案12.17高院聆訊
撰文：朱棨新
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已故樂壇天后梅艷芳的母親覃美金（梅媽），昨(14日)遭律政司司長提出破產呈請。根據司法機構網頁顯示，案件排期於本年12月17日在高等法院聆訊。
律政司司長以債權人身份，要求法院頒令現已100歲的覃美金破產。
梅艷芳於2003年去世前，成立信託和遺囑，將物業財產分贈予好友劉培基及姪甥後，餘款用作供養梅媽。若梅媽去世，餘款捐予妙境佛學會。梅媽就此展開訴訟，圖推翻該信託，被判敗訴。她多番提出上訴被駁回，但每月仍可獲20萬元生活費。同時，她跟兒子梅啟明亦先後因拖欠訟費，而被頒令破產。
除了梅媽，梅艷芳的胞兄梅啟明亦新聞不斷，他於2022年入稟，稱他已為「梅艷芳」名字註冊商標，指控開拍電影《梅艷芳》的安樂影片有限公司侵犯商標。高院法官其後剔除梅啟明的申索。
梅啟明日前自爆婚訊，宣布與泰籍女友查頌美（May May）再婚。
案件編號：HCB7053/2024
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