梅媽覃美金被律政司申請破產　案12.17高院聆訊

已故樂壇天后梅艷芳的母親覃美金（梅媽），昨(14日)遭律政司司長提出破產呈請。根據司法機構網頁顯示，案件排期於本年12月17日在高等法院聆訊。



律政司司長以債權人身份，要求法院頒令現已100歲的覃美金破產。

梅媽過往常就女兒梅艷芳的遺產案件而出入法庭，並欠下不少訟費。（資料圖片）

梅艷芳參加第一屆「新秀歌唱大賽」，憑一曲《風的季節》摘下冠軍

梅艷芳是出色歌手，曾紅極一時，她於2003年底逝世。

梅艷芳除了是出色歌手，亦有拍攝電影，她在1988年與張國榮參演的電影《胭脂扣》，是其代表作之一。（《胭脂扣》劇照）

梅艷芳於2003年去世前，成立信託和遺囑，將物業財產分贈予好友劉培基及姪甥後，餘款用作供養梅媽。若梅媽去世，餘款捐予妙境佛學會。梅媽就此展開訴訟，圖推翻該信託，被判敗訴。她多番提出上訴被駁回，但每月仍可獲20萬元生活費。同時，她跟兒子梅啟明亦先後因拖欠訟費，而被頒令破產。

梅媽兩年前宣布與兒子梅啟明脫離關係。VCG）

梅啟明日前自爆婚訊，宣布與泰籍女友查頌美（May May）再婚。（葉志明攝）

已故天后梅艷芳的72歲胞兄梅啟明日前自爆婚訊，宣布與泰籍女友查頌美（May May）再婚。（葉志明攝）

Joey否認已離婚，並指從未說過要找法律援助辦離婚事宜，只是去諮詢，梅啟明則說：「佢去諮詢，即係申請啦。」（資料圖片）

除了梅媽，梅艷芳的胞兄梅啟明亦新聞不斷，他於2022年入稟，稱他已為「梅艷芳」名字註冊商標，指控開拍電影《梅艷芳》的安樂影片有限公司侵犯商標。高院法官其後剔除梅啟明的申索。

梅啟明日前自爆婚訊，宣布與泰籍女友查頌美（May May）再婚。

案件編號：HCB7053/2024