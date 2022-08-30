梅啟明稱滿70歲梅媽會給他500萬　疑姪及看護阻撓　入稟索償

已故歌手梅艷芳的胞兄梅啟明又再入稟高等法院，並告其姪兒梅柏麟及其母親的看護，指他們濫用梅媽梅覃美金的生活費，向二人索償合共800萬元。梅啟明在其親自撰寫的入稟狀透露，其母原本答應他過70歲，便會給他500萬元，當中200萬元是給他的兒子。但梅啟明稱懷疑其姪兒知情後起妒忌心，與看護在家庭攪「大龍鳳」，並指梅媽被假借名義下宣布與他脫離母子關係，令他去年底滿70歲後，不但得不到這筆錢，現更身敗名裂，家破人亡。



原告梅啟明，被告梅柏麟及鄭姑娘。

梅啟明認為梅媽被軟禁，令他被拒於病房門外。(資料圖片)

認為梅媽被軟禁

梅啟明在其自撰的入稟文件透露，鄭姑娘是其母的看護，他認為其母被這看護軟禁及遭到擺佈，又指其母的電話疑被劫走，他的來電都被截，令他被拒於梅媽的病房門外。

指姪兒誤信他是壞人

梅啟明又指其姪兒梅柏麟因「太天真不知道世途險惡」下，把他當成壞人，認為其姪兒已誤入歧途，形容姪兒「中左邪猶如歧途羔羊」，認為其姪兒與看護一同誤導梅媽，計劃奪梅媽每月的生活費，指他們帶梅媽去律師樓簽不明文件。

稱兒子需要醫藥費

梅啟明又指，梅媽被迫害下，自2011年起沒有每月給他3萬元供養兒子，令其子陷經濟困境，抑鬱成病，頸部有腫瘤，生活及學業均受影響。他指其子音樂有成就，芭蕾舞亦曾取得多個獎項，現卻要停學兼需醫藥費。

梅啟明又指其梅媽覃美金(圖)曾答應若他滿70歲會給他500萬元。（資料圖片）

指梅媽答應他過70歲會給他500萬

梅啟明又自稱6年前患上大腸癌，他指當時梅媽驚喊住稱，會在他過70歲後給他500萬元，其中200萬是給他的兒子讀大學用。但他指梅媽把事告知其姪兒後，疑其姪兒起妒忌心，在他去年12月滿70歲後，其姪兒與看護搞了一場「大龍鳳」，包括一連串破壞和搬家行為，今他身敗名裂，家破人亡，居無定所，又指梅媽是被人假借名義下，聲稱和他脫離了母子關係，免債主上門，以吸引全世界的眼球。

梅啟明現向其姪兒索償500萬，及向看護索償300萬元。

案件編號：HCA 1103/2022

梅啟明早前曾指電影《梅艷芳》涉侵權告電影公司，被剔除申請。(詳看下圖)