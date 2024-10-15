紫金山—阿特拉斯彗星｜由九龍城到荃灣西觀賞　追星市民：好震撼

8萬年一遇（一說6萬年一遇）的「紫金山一阿特拉斯」彗星，近日接近地球，有天文界別人士認為，今晚（15日）日落之時，或是市民肉眼可見到這顆彗星的最後機會。不少市民把握機會來到荃灣西海傍，雖然今晚天色尚可，但雲層較厚，似乎未能親睹彗星。不過，有自備長焦鏡頭的市民則成功捕捉其蹤影，滿心歡喜說：「好震撼！八萬年一遇，你諗吓我哋幾渺小！八萬年要幾多世、幾多個孫！」



今晚約7時，荃灣西海傍佈滿人潮，不少市民帶備長焦鏡頭而至，期望捕捉8萬年一遇的彗星。（任葆穎攝）

追星族荃灣西海傍看彗星 惟今日雲層較厚

今晚約7時，荃灣西海傍佈滿市民，不少人帶備長焦鏡頭而至，期望捕捉8萬年一遇的彗星。雖然有指今晚市民或可透過肉眼看見，惟記者在現場觀察，卻見今日雲層較厚，似乎無緣肉眼見到千載難逢的天文奇景。

+ 4

九龍城居民鏡頭捕捉彗星：好震撼！

雖然未能親眼見到彗星，但不少自備「長砲」的市民則成功捕捉其蹤影。成先生今晚偕朋友來到海傍，對於成功拍攝到彗星，他滿心歡喜說：「好震撼！八萬年一遇，你諗吓我哋幾渺小！八萬年要幾多世、幾多個孫！」他已是第二晚來到，指希望拍到汀九橋連同彗星的景觀。

居於九龍城的李先生特意來到荃灣海傍，對於成功拍攝到彗星，他形容「好開心」，又指平時甚少觀看天文奇景，「但呢粒八萬年一遇！」，形容機會難得。

連續兩晚未有親睹彗星 市民嘆光污染嚴重 天文觀測情況一般

荃灣居民戴先生同樣帶備長焦鏡頭來到海傍，說原本想看「汀九懸日」，後來得悉有慧星便「順便睇埋」，惟慨嘆「已經嚟咗兩日，但都睇唔到！」雖然未能親睹彗星，但昨日透過相機成功拍得，不過相片較為暗淡，他慨嘆：「香港的天文觀察情況一般，光污染比較嚴重，就算影到都係咁暗」，又指未能親睹的感受沒那麼深刻。

▼10月13及14日 紫金山-阿特拉斯彗星洗版▼

