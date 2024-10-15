紫金山—阿特拉斯彗星｜太空館：今晚或成最後機會　揭秘拍攝要訣

近日每當踏入黃昏，市民或會發現不少人正舉機向天拍攝。到底有何出現？他們其實是拍攝6萬年一遇的「紫金山—阿特拉斯」彗星，它近日接近地球，在日落後可短暫用肉眼看到。太空館一級助理館長張頴珊表示，對上一次在香港上空展現、而市民可以肉眼見到的彗星，已經要數到1997年的海爾-博普彗星，形容今次機會難得。



張頴珊又指，雖然「紫金山—阿特拉斯」彗星會在香港上空出現至到下周末，但由於到下周時，彗星已開始離開太陽，會愈來愈暗，加上本周中後期本港上空多雲，因此今晚（15日）日落之時，很有機會是市民肉眼可見到這粒彗星的「Last Chance」，今晚過後，或許只能在望遠鏡或相機中，看到這粒彗星。



至於觀賞時間、地點，張頴珊指只要向西、望到日落便可以，「紫金山—阿特拉斯」彗星將於6時45起至近8時可被肉眼見到。張頴珊又「教路」如何拍到該彗星，指用智能電話便可，不過，秘訣是需要最少3秒曝光，若更有追求，只要配合腳架，用最少10秒的長曝光，即何影到「靚相」。



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北半球近27年來可見最明亮大彗星

「紫金山- 阿特拉斯」彗星去年被發現，是北半球近27年來可見的最明亮大彗星，上次最接近地球已是6萬年前，它上月底到達近日點，現時進入蛇夫座的西端，隨後會穿過巨蛇座。自上周開始，這顆彗星在本港上空開始出現，預計會出現至下周初期。

▼10月13及14日 紫金山-阿特拉斯彗星洗版▼



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中美天文機構發現 拆解「C/2023 A3」編號訊息

太空館一級助理館長（公眾節目）張頴珊向《香港01》表示，「紫金山- 阿特拉斯」是2023年1月9日被中國紫金山天文台首次發現，而一個月後，美國小行星陸地撞擊持續報警系統（簡稱ATLAS）獨立發現並且報告存在彗星特徵，這顆彗星以發現它的兩個天文台名稱命名。

張頴珊又補充，「紫金山- 阿特拉斯」的彗星編號為 「C/2023 A3」 ，當中各字母或數字都有意思。「C」是指軌道運行周期200年以上的長周期彗星，「2023」是發現年份，而「A」是指發現時間於1月上旬，「3」則代表該段時間第3粒被發現的彗星。

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與太陽系「年紀相若」 達46億年

張頴珊表示，「紫金山- 阿特拉斯」彗星是長周期彗星，天文學家相信，這類彗星都來自太陽系最外圍的奧爾特雲，該處保存了恆星、行星、小行星，最外圍是一些由冰凍塵埃、沙粒、岩石組成的天體。天文學一般認為，這類彗星與太陽系的形成時間相若，意味住這顆「紫金山- 阿特拉斯」亦有46億歳。

張頴珊表示，這顆彗星上次最接近地球已是6萬年前，但強調並非等於「6萬年一遇」，因為彗星在運行時，會受經過的天體之重力影響，而改變軌跡，「譬如佢經過木星、土星呢啲咁大質量嘅行星呢，有機會改變佢嘅軌道，有機會變長咗、短咗，甚至將佢拋離太陽系以外」，「所以我哋暫時都唔會知道係咪真係可以再見到呢粒彗星。」

對上一次肉眼可見長周期彗星要數1997年海爾-博普彗星

張頴珊又指，本港的天空其實每年都有不少彗星造訪，不過大部份都是短周期細星，它們體積較小，接近太陽時，會被太陽蒸發導致「散晒」，在天空上較暗，需要出動望遠或相機才可以見到，而對上一次有大顆、市民肉眼可見的長周期彗星，已經要數到1997年的海爾-博普彗星，形容今次機會難得。

太空館一級助理館長（公眾節目）張頴珊。（香港太空館提供）

向西望到日落地方、約6時45分會變得清晰

至於觀賞時間、地點，張頴珊指只要向西、望到日落便可以。「紫金山- 阿特拉斯」彗星將於日落後、約6時半出現，但初時天色未夠暗，可能要出動望遠鏡見到。要到天色較暗之時，即大約6時45分，彗星才會變得清晰。預計彗星會出現至晚上7時58分，「我諗今日都至少有一個鐘時間（可肉眼望到彗星）」。

至於天氣，張頴珊笑指自己並非天文台，以天文愛好者身份分析，「（今日）係有雲嘅，但都唔係成天都好厚嘅雲」，估計市民仍有機會看到這顆彗星。即使有雲，若雲層較薄，相信用雙通望遠鏡，或拍照方式亦有機會見到。

用手機以3秒長曝光模式可拍攝到 加腳架長曝10秒效果更佳

被問到有否特別拍攝技巧，張頴珊笑言自己都是用iPhone拍攝，指現時智能手機十分方便，偵測到低光環境，會自動開啟3秒長曝光模式，「我琴日六點半用Iphone影，其實已經隱若影到嗰粒彗星」。若大家有腳架，可以將電話固定，觸發10秒長曝光模式，「效果會更加靚」。

按太空館資料，「紫金山—阿特拉斯」彗星會在香港上空出現至到下周末。張頴珊指，雖然如此，但該彗星現時已過了近日點，正離開太陽，會愈來愈暗，預計至下周，該彗星的視星等會達到+4級（數字愈大愈暗），而一般市區內肉眼可見的視星等為+2級，加上本周中後期本港上空多雲，因此今晚日落之時，很有機會是市民肉眼可見到這粒彗星的「Last Chance」，今晚過後，或許只能在望遠鏡或相機中，看到這粒彗星。

▼攝影愛好者在港拍攝到紫金山-阿特拉斯彗星▼



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另外，在天文台Facebook專頁，不少市民都留言分享自己拍到的得意之作，唯當中不少被「小編」指並非「紫金山—阿特拉斯」彗星。張頴珊解釋，這些照片當中，部分出現閃燈，部分有「兩條尾」，相信都是飛機，亦有影片拍到的「彗星」正快速移動，又或軌跡方向錯誤，都不屬於該彗星。

張頴珊又「教路」如何認出真實的「紫金山—阿特拉斯」彗星，指它在人類視覺「唔係真係郁緊」，其尾部看上去會較為模糊，應該與地平線呈90度，即垂直線，「如果你（身處之地）夠黑嘅話，會有一粒好似星點，上面有一團雲狀嘅嘢，拉咗一條線出嚟，尾部模模糊糊咁。」