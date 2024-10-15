麥美娟晤四川港澳事務辦主任　辦內地交流計劃冀深化兩地合作

民政及青年事務局局長麥美娟今日（15日）與四川省人民政府港澳事務辦公室主任張濤會面，就推動川港兩地青年發展交流和地區治理的工作交換意見。麥美娟表示，民青局積極推展各項內地交流和實習計劃，，當中有不少涵蓋四川的項目得到四川省當局的大力支持，並期望持續深化兩地在青年發展方面的合作。



民青局局長麥美娟與四川省人民政府港澳事務辦公室主任張濤會面，就推動川港兩地青年發展交流和地區治理的工作交換意見。（政府新聞處提供）

民青局局長麥美娟今日與四川省人民政府港澳事務辦公室主任張濤會面，就推動川港兩地青年發展交流和地區治理的工作交換意見。民青局青年專員陳瑞緯亦有出席。

麥美娟表示，川港兩地素來關係密切，亦有很多值得互相借鑑的地方。為了進一步推動香港青年認識國家，民青局積極推展各項內地交流和實習計劃，當中有不少涵蓋四川的項目得到四川省當局的大力支持，例如「內地專題實習計劃」下的「大熊貓國家公園臥龍片區青年實習計劃」，活動為香港青年提供多元化的交流和實習機會。

民青局局長麥美娟與四川省人民政府港澳事務辦公室主任張濤會面，就推動川港兩地青年發展交流和地區治理的工作交換意見。（政府新聞處提供）

在地區治理方面，特區政府致力透過區議會和關愛隊為市民提供優質服務，共建美好社區，與四川的理念一致。麥美娟表示，民青局已為區議員安排一系列培訓和研習班，包括分批安排區議員到浙江省和上海市學習國家基層治理的理論，以及考察這些地方推展基層治理工作的實踐經驗，持續提升履職能力，未來會持續推展這方面的工作。

麥美娟期望與四川持續深化兩地在青年發展方面的合作，以及探討在地區治理方面互相交流學習，共同貢獻國家發展所需。