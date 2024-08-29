數碼港、民青局初創實習首次開放非永居學生　60人爭1位

數碼港與民政及青年事務局舉辦「青年初創實習計劃 2024」，首次讓非永久居民學生參與，有6,000人申請100個名額，即60人爭1個實習位置。該計劃包括考察大灣區初創生態圈，周二（27日）已舉行畢業禮。



數碼港首席公眾使命官陳思源表示，計劃自2021年推出至今，提供300個實習職位，累計收到超過1萬份申請，今年擴大至非永久居民學生，反應更為熱烈。

今年有185間數碼港社群初創申請參與，提供400個空缺，數碼港從中選出100個實習職位，供學生進行為期3個月至6個月的實習，，涵蓋金融科技、智慧生活、智慧城市及數碼娛樂等範疇。實習期內，有近20名青年前往前往大灣區進行為期四日三夜的科創探索之旅，走訪廣州、東莞、深圳和珠海，實地考察區內多家創新科技企業。

參與初創實習計劃的僱主和學生，可按實際需要，採取富彈性的聘用模式。每名僱主可獲政府資助每月最多1.12萬元。而實習生亦會參加由數碼港舉辦的培訓活動，例如行業分享會及創業體驗活動。