基督教迦南堂 兒童發展基金計劃 李浩銓牧師：同行成長助學童追夢

香港「填鴨式教學」鼓勵學生考取高分和與他人競爭，卻甚少鼓勵孩子從小建立夢想或個人目標，忽略兒童個人成長和心理發展的重要性。基督教迦南堂最近獲社會福利署委托，於北區及大埔區承辦「兒童發展基金計劃」，為期三年。「友伴我成長」兒童發展基金計劃將招募100位學童及其家庭，同時為每位學員配對友師，鼓勵兒童發展個人目標和建立儲蓄習慣，在夢想路上彼此結伴同行！



完成目標儲蓄 助孩子發展個人興趣

計劃結合了儲蓄、友師及實踐夢想三個元素。如學員在兩年內完成目標儲蓄計劃，會獲得配對捐款及政府提供的財政獎勵，最高可獲$9600資助，助其實踐夢想。除此之外，在三年計劃內，迦南堂會為學員主辦不同主題的工作坊、職場體驗及歷奇活動，而且費用得到全數資助，鼓勵兒童多元化發展。

兒童發展基金學員參加理財工作坊。

兒童發展基金學員參加自我挑戰歷奇活動。

學員、友師及家長出席親子燒烤同樂日暨計劃中期分享會。

在基督教迦南堂堂主任李浩銓牧師及其團隊帶領下，過去第九批兒童發展基金計劃屢獲好評。李浩銓牧師表示：「這次再獲委託第十批新一期兒童發展基金，是社署及基金辦公室對本會過去計劃的重要肯定及信任。」當談到如何幫助學童實踐夢想，李牧師回應：「這是很多元的世代，學童可以有的選擇比以前多，卻也同時更易感到迷失。但他們最需要的並非成年人直接告訴他們『答案』，而陪伴他們尋找夢想及方向，這過程本身就是個珍貴的歷程。」

第九批兒童發展基金學員參觀「康業服務有限公司」。

地區合作伙伴協作 計劃成效正面

為讓計劃內容更豐富，迦南堂於地區建立多元的合作伙伴網絡，藉社、商、校的協作，共同建立學童生命。合作伙伴機構，教會關懷貧窮網絡﹙教關﹚的總幹事，馬秀娟博士認為：「過去十幾年，無數的研究已證明兒童發展基金推行的計劃長遠能有效為基層兒童建立正面的學習和工作態度，顯著改善社交技巧、解難、資源管理和規劃未來等能力，並建立持續儲蓄的習慣，對紓緩跨代貧窮有正面影響。」教關是一個社區網絡平台，與兒童發展基金計劃伙伴攜手合作同心關懷貧窮、網絡同行、轉化社區。馬秀娟博士很感恩見證很多的生命成長改變，她鼓勵合資格學童參加基督教迦南堂的「友伴我成長」計劃，讓孩子經歷一個不一樣充滿信望愛的成長旅程。

參觀不同行業 多元化活動建立學員職涯規劃

為讓學生探索更多將來發展的可能性，基督教迦南堂與不同大型企業安排行業參觀活動。過去第九批兒童發展基金計劃的學員，曾有機會實地考察、認識及體驗不同行業，其中包括新鴻基地產的全資附屬機構「康業服務有限公司」，以及全球頂尖的工程顧問企業「AECOM艾奕康有限公司」。古洞北及粉嶺北新發展區駐地盤總工程師鄧智剛先生就曾安排學員參觀該項目的社區聯絡中心，他分享道：「希望可藉這次機會，讓青少年加深了解北區的文化、歷史和未來發展。幾位本工程項目的土木工程師更親身為學員介紹全球首用S960超高強鋼的行人天橋、全港首用轉動橋樑建造方法跨過鐵路的行車橋等創新科技，以及工程界別的升學及就業機會，幫助學生為生涯規劃作準備。」

基督教迦南堂與「AECOM艾奕康有限公司」合作，安排學員參加古洞北及粉嶺北新發展區社區聯絡中心。

除此之外，基督教迦南堂也為第九批兒童發展基金計劃的學員舉辦不同團體活動，當中包括自我挑戰歷奇活動、老少共融活動、學生溝通技巧工作坊、理財工作坊及親子燒烤同樂日等，在堂主任團隊和友師的積極努力下，為孩子建立正面價值觀，反應十分正面。

兒童發展基金學員參加老少共融活動。

基督教迦南堂鼓勵對計劃有興趣之小三至小六學童家庭，及有興趣加入成為友師，可聯絡56184803 或瀏覽網頁 www.christiancanaan.org/cdf202427 。

計劃報名：https://forms.gle/XZywLRiMzerKFZHs9

名額：100位

截止日期：2024年10月24日