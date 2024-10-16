MIRROR演唱會塌屏幕事故　3人否認欺詐　證人包括大國文化職員

MIRROR演唱會2022年7月發生嚴重意外，表演期間舞台上的電視屏幕從高處墮下，造成2名舞蹈員受傷。總籌辦商藝能的2名項目經理，及一名技術統籌，涉嫌向康文署虛報設備的重量，令署方批准演唱會進行，3人因而被控串謀欺詐等兩罪，他們否認罪名，案件今（16日）在區域法院開審。由於控辯雙方需處理同意案情，案件押後至明天由控方讀出開案陳詞。控方將傳召14名證人，包括大國文化的職員。



女被告吳凱瑩，她是藝能的項目經理。(朱棨新攝)

次被告林志華(啡色上衣)，他是藝能的工程統籌。(朱棨新攝)

第三被告梁耀祖，他是藝能的項目經理。

涉虛報設備重量令康文署准舉行演唱會

兩男1女被告：吳凱瑩（女，項目經理，42歲）、林志華（工程統籌，61歲），梁耀祖（項目經理，50歲），同被控一項串謀欺詐罪，指他們於2022年5月19日至7月25日期間，在香港串謀欺詐康樂及文化事務署的經理，即不誠實地及虛假地表示，兩個負重表内註明的各項設備的重量，為該設備的實際重量，從而誘使康樂及文化事務署的經理，允許名為「MIRROR. WE. ARE LIVE CONCERT 2022」的演唱會繼續舉行。

交替性控罪指涉欺詐令藝能獲利

他們另被控一項屬交替控罪的欺詐罪，指他們在同時同地藉欺騙，即虛假地表示兩個負重表内註明的各項設備的重量為該設備的實際重量，並意圖詐騙，誘使康文署的經理作出作為或一連串的作為，即允許上述演唱會繼續舉行，導致「藝能工程有限公司」獲得利益，或導致大國文化製作有限公司蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

男團MIRROR在2022年7月28日在紅館舉行演唱會時，發生跌屏幕事故，兩名舞蹈員嚴重受傷。（MIRROR IG圖片）

2022年7月28日晚，MIRROR演唱會發生嚴重意外，巨型屏幕跌下，砸中舞蹈員阿Mo（李啟言）。圖為事發前，他正在Edan（呂爵安）後跳舞。（勞顯亮攝）

男團MIRROR在2022年紅館舉行演唱會時發生嚴重意外，演唱會進行期間舞台上方的巨型電視屏幕突然墜落，壓倒下方2名舞蹈員。（影片截圖）

男團MIRROR在2022年紅館舉行演唱會時發生嚴重意外，演唱會進行期間舞台上方的巨型電視屏幕突然墜落，壓倒下方2名舞蹈員。（影片截圖）

男團MIRROR一連12場演唱會正在紅館舉，惟今晚發生嚴重意外，演唱會進行期間舞台上方的巨型電視屏幕突然墜落，壓倒下方2名舞蹈員。（影片截圖）

男團MIRROR在2022年紅館舉行演唱會時發生嚴重意外，演唱會進行期間舞台上方的巨型電視屏幕突然墜落，壓倒下方2名舞蹈員。（影片截圖）

男團MIRROR一連12場演唱會正在紅館舉，惟今晚發生嚴重意外，演唱會進行期間舞台上方的巨型電視屏幕突然墜落，壓倒下方2名舞蹈員。（影片截圖）

2022年7月28日晚，MIRROR演唱會發生嚴重意外，巨型屏幕跌下，砸中舞蹈員阿Mo（李啟言）。他眼中受傷。圖為事發時，其他舞蹈員正在搬開巨型屏幕。（勞顯亮攝）

2022年7月28日晚，MIRROR演唱會發生嚴重意外，巨型屏幕跌下，砸中舞蹈員阿Mo（李啟言）。他眼中受傷。圖為事發時，其他舞蹈員正在搬開巨型屏幕，Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）停止唱歌，驚訝望向舞台中央。（勞顯亮攝）

2022年7月28日晚，MIRROR演唱會發生嚴重意外，巨型屏幕跌下，砸中舞蹈員阿Mo（李啟言）。他眼中受傷。圖為事發一刻。（勞顯亮攝）

14名證人包括大國文化職員

庭上透露，控方將傳召14名證人，包括大國文化的職員。法官向控方確認首控罪是否不涉經濟損失，控方回應指該罪主要指被告的行為，令康文署的經理未能履行其職責，並准許該演唱會進行。

案件編號：DCCC 291/2023