MIRROR演唱會｜製作公司曝光　屏幕公司曾多次為演唱會安裝、拆卸

人氣男團MIRROR一連12場在紅磡體育館舉辦演唱會，連日都有大小意外發生，周四（29日）晚第4場演出途中，更有一部大型屏幕突然墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中一人傷勢嚴重。

翻查資料，今次舞台工程由多間公司負責，包括「協興隆舞台工程」、「菱藝廣告製作」，以及「In Technical Productions」（ITP）三間公司，當中菱藝廣告已發聲明否認與屏幕工程有關。

而ITP過去曾多次負責演唱會的視像工程，包括安裝、拆卸和控制現場屏幕效果等，不少演唱會甚至政府官方活動的視像工程，均由該公司負責。



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根據演唱會謝幕時的屏幕片尾顯示，今次舞台機械、舞台工程和視像器材提供分別外判予「協興隆舞台工程」、「菱藝廣告製作」，以及「In Technical Productions」（ITP）三間公司。當中負責視像器材的ITP為創業辦上市公司（上市編號8446）。

屏幕製作公司曾參與知名音樂會

《香港01》事發後嘗試進入負責視像器材的ITP的網頁，惟網站一度無瀏覽，至午夜網頁才回覆正常。根據官網資料，ITP是「香港本地的視像顯示解決方案供應商」，專門為香港、澳門及內地舉行的流行音樂演唱會、企業活動及各展覽會提供視像器材支援，過往亦曾參與香港、台灣、南韓及內地知名藝人的大型流行音樂會，世界巡迴演唱會及音樂頒獎典禮。

ITP在創業版上市的文件顯示，其公司業務範圍涵蓋「廣泛的視像顯示解決方案，包括有關視覺效果設計及技術可行性的執行前諮詢、視像顯示設備供應、定製視像顯示解決方案、現場設備安裝及表演過程中的一般技術支援（如操作視像控制單元），以確保所期望視覺效果的順暢顯示」，意味着該公司除了提供屏幕租借外，亦提供安裝和操控等技術支援。

會為負責設備現場安裝、操作及拆卸的視像技術人員提供在職培訓

文件又提到，往續記錄期內，在營運過程中，並無捲入重大傷亡事故，又強調高度重視僱員的職業健康與安全，會為負責視像顯示設備現場安裝、操作及拆卸的視像技術人員提供在職培訓，而項目經理及／或指定為主管的經驗豐富的視像技術人員，會在整個安裝及拆卸期間留守在現場，以監督操作及確保所有安全規定得以遵守。

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ITP的facebook去年10月曾發文稱，公司為本港首批運用XR技術的公司，獲澳門永利聘用，為內地歌手張靚穎的虛擬音樂會提供視像技術，去年尖沙咀商場K11 Musea的Prada展覽、中環國際金融中心名店Chaumet的展覽LED牆亦是由該公司負責。

ITP以往在傳媒刊登的廣告亦提到，過往曾參與本港和澳門政府的慶回歸活動、音樂表演「Summer Pop Live In HK香港夏日流行音樂節」等，不論政府官方或休閑演出均有該公司的身影。

「菱藝廣告製作」在FB專頁發聲明指對MIRROR演唱會意外與公司無關。（菱藝廣告FB截圖）

至於承辦今次演唱會的其他工程公司，其中一間「菱藝廣告製作」午夜在FB專頁發聲明指對MIRROR演唱會意外深表關注，但反駁網上流傳指，涉事墮下的大屏幕與該公司有關的指控，強調其公司在今次演唱會只負責舞台舞美工程部份，包括「Band Pool（樂隊演奏）角位搭建、道具製作、鋪設台面飾面及鏡面物料」，強調並無參與任何機械工程及導致意外相關工程的製作、運作，故今次意外與該公司無關。

另一間協興隆舞台工程則主要為香港、內地、澳門及東南亞的現場流行曲演唱會及其他活動提供舞台機械工程服務。

翻查資料，協興隆2016年被藝人麥浚龍父親麥紹棠家族的中建富通集團收購股權，其創辦人區家鑫亦成功擠中建富通的董事管理層。擁有34年舞台設計經驗的他，區現時繼續以董事總經理的身份負責協興隆的業務，負責協興隆的舞台金屬建造及工程業務之策略發展，並監察該公司的業務營運及財務表現。

業界：估計吊起「威也」不足

有業界舞台製作公司職員表示，看過意外片段後，目測該大屏幕至少有4米乘4米大，平時2米乘2米屏幕至少重400公斤，相信涉事屏幕至少600公斤以上。他指出，影片所見，大屏幕只有兩條「威也」線（鋼線）吊起大屏幕，認為威也有所不足，「通常要半米一條，起碼最少要8條吊住，佢唔郁都仲好，個mon仲會郁，呢啲唔會博，起碼斷一條都仲有其他頂住。」他稱相信製作公司應該不太熟悉舞台製作。

他又指出，現時業內運作會有工程公司撰寫安全報告，惟該些報告交予製作公司後，製作公司並非必要跟做安全報告製作，工程公司亦不需要檢視實際安全情況，「唔會好似地盤咁，有個安全主任睇住，真係好恐怖，第一次睇以為假。」