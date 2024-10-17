的士加阿拉伯文資訊｜即睇的士大哥點睇　邊句用語最需要翻譯？

新一份《施政報告》提及，鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供車隊服務資訊，並加強人員培訓等。隨即引起社會熱烈討論，紛紛認識阿拉伯語版本「的士術語」。



《香港01》記者今日準備了多個阿拉伯語版本「的士術語」，在九龍塘的士站找來多位司機，讓他們初步認識阿拉伯文。究竟的士大哥對阿拉伯文有幾多認識？如果要他們嘗試讀出阿拉伯語「的士術語」，效果又如何呢？如果要印製阿拉伯語標語，的士大哥又認為哪一句最有用？



的士加價｜行政會議今天（14日）通過的士落旗一律加2元，市區的士落旗由27元加至29元；新界的士起錶由23.5元加至25.5元；大嶼山的士由22元加至24元。（黃浩謙攝）

《施政報告》提到要推動穆斯林旅遊，開拓中東和東盟旅客客源，鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供車隊服務資訊，以及整合提供清真食品的餐廳名單等。雖然政府消息人士表明，初步不涉要求司機學習阿拉伯語，而是在車內張貼阿拉伯語告示，提供收費等資訊等，但仍然引起社會討論，是否要一班的士大哥學阿拉伯文。

到底的士司機們看法如何，又可否用阿拉伯版「的士術語」溝通？《香港01》記者挑選了六個的士司機常用語句，包括「唔過海」、「要交更」、「隧道費」、「行李費」，「呢到禁區」、「咩話？講多次」，再以拼音拼出阿拉伯語，到底的士大哥最需要哪一句標語？哪一句最考難度？

司機吳先生表示，「如果咁好學問，唔止揸的士囉」。（馬楚烽攝）

司機吳先生試讀阿拉伯文「要交更」 「唔得啊，條脷打撠」

不少司機都「耍手擰頭」，有司機勇敢嘗試，但面對奇怪中英夾雜的發音，都顯得有些困難，不少司機索性跳過英文，只讀中文，與正確阿拉伯文讀音有不少差矩。

對於《施政報告》提出，希望的士司機提供阿拉伯語資訊，司機吳先生笑言：「如果咁好學問，唔止揸的士囉」。他挑選了「要交更」，讀完後問「咩嚟㗎」，又笑言「唔得啊，條脷打撠」。

司機曾先生認為，司機應該優先學英語多與阿拉伯語。（馬楚烽攝）

司機曾先生：都係學好啲英文

至於司機曾先生，則認為「英文更加要學好啲啦，國際語言嚟㗎嘛，點會學阿拉伯文啊，好似太離題喎」。讀完「咩話？講多次」後，他笑言，「都係學好啲英文啦」。

司機鄭先生一聽到記者要求他試讀阿拉伯語，隨即「耍手擰頭」。（馬楚烽攝）

司機鄭先生聞阿拉伯文耍手擰頭「點記啊？」

司機鄭先生一聽到記者要求他試讀阿拉伯語，隨即「耍手擰頭」，稱「你玩我嘅」。他最終嘗試讀了數個，稱「點記啊？」

司機莫先生認為，在車上貼上阿拉伯文資訊十分麻煩，又稱「一千個（客）冇一個阿拉伯人」。（馬楚烽攝）

司機莫先生：一千個客冇一個阿拉伯人

司機莫先生認為，要司機用阿拉伯語提供資訊「真係有難度喎，香港人一百個都冇一個識阿拉伯文」，又指自己不會特意學，認為用翻譯軟件即可，認為政府的方向「比較搞笑」。被問到會否考慮在車上貼上阿拉伯文資訊，他稱「唔好啦，好澩嫪」，「一千個（客）冇一個阿拉伯人」，稱阿拉伯人富有，來港都不會坐的士。

司機陳先生認為，認為若有「貓紙」可以幫助的士司機。（馬楚烽攝）

司機陳先生擔心要學阿拉伯文

司機陳先生表示，自己沒留意《施政報告》内容，當記者告訴他政府希望的士可以提供阿拉伯語資訊，他隨即問記者「即係點呀？要我學阿拉伯文啊？」他選擇了讀「隧道費」及「行李費」，期間十分疑惑，又表示「好難呀」，認為若有「貓紙」可以幫助的士司機。

司機陳先生表示，對《施政報告》的建議「冇咩諗法」，「有機會咪學下（阿拉伯語）囉」。（馬楚烽攝）

另一位司機陳先生則選擇讀了「隧道費」及「行李費」，中間跳過了不少音節。他指，對《施政報告》的建議「冇咩諗法」，「有機會咪學下（阿拉伯語）囉」。