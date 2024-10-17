的士加阿拉伯文資訊　的哥：學埋吟詩作對？　車隊教用手機翻譯

新一份施政報告提及要開拓中東及東盟旅客客源，包括鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供車隊服務資訊，引起的士司機要學阿拉伯文的熱議。有的士司機兼管理人笑指，如果要司機學阿拉伯文「真係痴線囉」，反問是否要學泰文、印尼文等，「係咪要求我哋學埋吟詩作對、詩詞歌賦？每日著唔同民族服飾？」他稱外國乘客上車一般只會講英文，故司機學識兩文三語已十分足夠。



有的士車隊負責人則稱的確有司機誤以為要學阿拉伯文，已在培訓中加入利用手機翻譯的教程，不指是阿拉伯文，只要手機可翻譯的都會利用，認為司機不須過份擔心。



新一份施政報告提及要開拓中東及東盟旅客客源，包括鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供車隊服務資訊。（資料圖片/黃浩謙攝）

本身是的士司機亦是的士管理人的汽總的士分會副主任梁達壯表示，聽到施政報告相關內容時，司機都以為要學阿文伯文故反應較大，直言：「痴線囉！阿拉伯文？洗唔洗學埋菲律賓文、泰文、印尼文？多鬼餘！」

他指的士群組裡甚至有司機反問是否要學唱歌跳舞，「不如叫埋我哋學埋吟詩作對、詩詞歌賦，每日著唔同民族服飾！」，強調並非不尊重阿拉伯語言，而是作為的士司機，學好兩文三語已十分理想。

汽總的士分會副主任梁達壯表示，聽到施政報告相關內容時，司機都以為要學阿文伯文故反應較大。（資料圖片）

揸的士近30年的梁達壯坦言，從事的士司機以來，接待的外國遊客均會主動講英文，稱有一個南斯拉夫熟客，雙方一直以英語交流，相信以英語交流已十分足夠，「上到車都唔知邊度人，分唔到波斯定阿拉伯人，有時菲律賓同印尼都分唔到」，建議比起阿拉伯語課程，應多辦些普通話及英語班予的士司機。

不過據政府消息人士解釋，政策原意並非要求的哥學阿拉伯文，只是在車內張貼一些有阿拉伯文的資訊，例如車費資料等。梁則稱張貼資訊無問題，稱政府不同部門，如入境處等也有提供10多種語言的資訊，相信的士也可以做到。

新科車隊營運經理黃大海表示，會培訓司機善用手機翻譯軟件。（資料圖片/梁鵬威攝）

獲發牌照車隊之一的新科車隊營運經理黃大海表示，確有司機誤會要學習阿拉伯文，稱早已計劃為旗下車隊司機提供培訓，培訓內容其中一個關鍵是善用智能手機翻譯，強調不止是阿拉伯文，也不會特別指明是阿拉伯文，只要乘客有需要，便會利用翻譯軟件做簡單溝通交流，「我哋提倡智能智慧交通，手機有幾發達就用盡個技術」，相信旗下司機不會擔心該問題。