盧寵茂指新醫學院須錯位發展　免與現有醫學院惡性競爭「搶學生」

施政報告2024提出將支持本地大學籌建第三間醫學院，醫務衛生局局長盧寵茂今（17日）指，第三間醫學院有機會導致惡性競爭，故在財政、教學人手和學生來源都要小心考慮，與現有兩所醫學院有所不同，錯位發展避免影響現有醫學院，以推動良性競爭。



醫務衛生局局長盧寵茂（中）指，第三間醫學院有機會導致惡性競爭，故在財政、教學人手和學生來源都要有小心考慮，避免影響現有醫學院。（梁鵬威攝）

盧寵茂指，現時香港每一千人口，只有2.16名醫生，比鄰近亞洲地區低。為解決醫生人手不足問題，將於2025至26學年起，將本地兩間醫學院的學額，由原本590名的學額增加至650個。

另一方面，政府將支持本地大學籌建第三所醫學院，並將在北部都會區預留土地，為發展新醫學院校舍及新綜合醫教研醫院。

醫務衛生局局長盧寵茂（中）表示，第三間醫學院有機會導致惡性競爭，故在財政、教學人手和學生來源都要有小心考慮，避免影響現有醫學院。（梁鵬威攝）

盧寵茂指新醫學院必須是高質素醫學院

政府今日成立籌建新醫學院工作組，盧寵茂指，將盡快邀請有意開設醫學院的大學，於明年第一季提交建議書。他指，考慮到醫療需求、人口老化等及推動國際醫療人才樞紐等因素，第三間醫學院「絕對係一個選擇」，但強調必須是高質素醫學院，與現有兩間醫學院一樣，「中大醫學院成立43年，已排名世界前列，期望第三間醫學院有同樣成就。」

他指出，第三間醫學院有機會與現有兩間醫學院造成惡性競爭，故在財政、教學人員、學生來源等方面有小心考慮，避免「搶學生」等情況發生，影響現有醫學院。他提出，新醫學院需有「錯位發展」，新增其他教學人手及學生來源。

盧寵茂指，以香港的高質素醫療教學，絕對有能力吸引更多學生來港修讀醫科，並獲醫委會批核的牌照，因而選擇留港執業。他又提及，第三間醫學院可以考慮收取「第二學位」學生，即原本已修讀另一學位的學生，以增加學生源。