施政報告2024丨籌備新醫學院工作組成立　前中大校長沈祖堯任顧問

【施政報告2024】昨日（16日）公布的《施政報告》提出成立工作組，邀請有意開設新醫學院的大學提交建議書。醫務衞生局今日（17日）宣布成立「籌備新醫學院工作組」，負責制定新醫學院的方向及準則，並擬於今年內邀請有意的本地大學提交建議書。而工作組由多名官員及專家組成，其中教育局局長蔡若蓮及醫衞局局長盧寵茂擔任聯席主席，前中大校長沈祖堯亦擔任專家顧問。



籌備新醫學院培養更多優秀醫生

最新一份《施政報告》提到，政府支持本地大學籌建第三所醫學院，以培育更多優秀醫生，支持本地醫療體系提供優質服務，同時推動香港發展成為國際醫療培訓、研究和創新樞紐。醫衞局今日公布成立「籌備新醫學院工作組」，職權範圍包括︰

支持本地醫療體系提供高質量的醫療服務，促進香港發展成為國際醫學培訓；研究和醫療創新樞紐為目標，制定設立新醫學院的方向和準則；以及評核本地大學提交的新醫學院建議書的標準；

與有意成立新醫學院的本地大學溝通，邀請提交建議書並進行評估，處理包括但不限於資金安排、課程認證、教學醫院和研究的相關事宜，並就設立新醫學院及相關安排向行政長官會同行政會議提出建議；

與獲選成立新醫學院的大學就實施計劃保持溝通，並與相關政府決策局或部門協商，就指定校舍和教學醫院的臨時和長遠安排提供便利。

醫衞局局長盧寵茂指，成立第三所醫學院是發展香港醫學教育的重要工程。（資料圖片／廖雁雄攝）

盧寵茂︰目標今年內邀請本地大學交建議書

醫衞局局長盧寵茂表示，成立第三所醫學院是發展香港醫學教育的重要工程，可促進本地醫學教育和研究精益求精。他期望新醫學院採取與現時兩所醫學院錯位發展的創新策略定位，包括在醫學課程、收生來源及研究項目等，以帶動本地醫療教育和研究的多元化發展，吸引更多本地及海內外的醫學人才擔任教研工作，配合香港發展成為國際醫療創新樞紐。

盧寵茂又指，籌備新醫學院工作組在審視大學的建議時，將全面考慮多方面的因素，包括醫學院的策略定位、課程設計、收生安排、教學和培訓人手供求、設施、所需財政資源等。他期待與工作組全體成員通力合作，首個目標為今年內邀請有意成立新醫學院的本地大學提交建議書，為香港醫學教育開展新一頁。

沈祖堯入選「籌備新醫學院工作組」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

籌備新醫學院工作組成員名單

聯席主席︰教育局局長、醫務衞生局局長

後補聯席主席︰教育局常任秘書長／副局長、醫務衞生局常任秘書長／副局長

專家顧問︰香港醫務委員會主席、香港醫學專科學院主席（或代表）、彭達教授、沈祖堯教授、趙玉沛教授、蔡永忠

官方委員︰發展局常任秘書長（規劃及地政）（或代表）、創新科技及工業局常任秘書長（或代表）、大學教育資助委員會秘書長（或代表）、衞生署署長（或代表）、醫院管理局行政總裁（或代表）、教育局副秘書長（1）、醫務衞生局副秘書長3、基層醫療健康專員（或代表）