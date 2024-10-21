楊潤雄指港郵輪業不宜與新加坡比較　啟德體育園10.27辦球賽壓測

最新一份《施政報告》上周三（16日）出爐，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早（21日）在電合節目表示，今年抵港的郵輪相比去年增加，航次與疫情前相若，又指香港郵輪業分為旺淡季，其中5月至8月受颱風影響，郵輪公司不會冒險安排航次來港，惟新加坡則沒有相關問題，認為兩地航次不適合互相比較。

就啟德體育園發展，他指今年底可完成工程，並將會陸續測試場地，最快為下周日（27日）舉行的本地足球賽，預料有1,000人進場，其後12月及1月份亦陸續安排測試賽，人數會遞增至5萬。而當局制定多個離場演練方案，觀眾甚至需要走至鑽石山及彩虹站。



楊潤雄指，今年抵港的郵輪相比去年增加，航次與疫情前相若。（資料圖片／梁鵬威攝）

楊潤雄︰郵輪旅遊發展計劃年底公布 但沒停止推廣工作

原定於今年上半年的郵輪旅遊發展行動計劃，延至今年底公布。楊潤雄在港台《千禧年代》表示，今年已花費大量時間與業界商討，並吸取相關經驗，已製作出初步的行動計劃。他重申，郵輪為旅遊業重要的一環，較適宜與《香港旅遊業發展藍圖2.0》一併於今年底公布。

楊潤雄並指，一直沒有停止推廣郵輪業的工作，例如聯絡郵輪公司選擇以香港作為母港，或是作為中途站短暫停泊。他稱今年抵港的郵輪相比去年增加，航次與疫情前相若，形容「航班次數都唔少」，強調會繼續努力吸引更多郵輪抵港。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片／梁鵬威攝）

新加坡不受颱風影響 兩地航次不能互相比較

被問到新加坡7至8月份的郵輪航次高於香港。楊潤雄表示不能直接互相比較，他解釋香港的郵輪業分為旺季與淡季，其中5月至8月受颱風影響，郵輪公司不會冒險安排航次來港，至於新加坡則沒有相關問題，郵輪業亦早於香港發展，因此兩地的發展不同。

至於郵輪碼頭人流稀少的問題，楊潤雄透露，當年碼頭設計成供旅客上岸及郵輪泊岸的設施，商業面積非常小，大部份被規劃為出入境及清關。因此當局會考慮善用碼頭天台的空間，或是更積極推廣會展活動，又繼續與發展局商討發展規劃，期望方艙醫院改建成青年文創社區後，能夠帶旺郵輪碼頭。

啟德體育園今年底可完成所有工程。（啟德體育園官網圖片）

離場演練包括經鑽石山及彩虹站離開

啟德體育園方面，楊潤雄估計今年底可完成所有工程，將在今個月起在室內運動場、公眾運動場及主場館，最快下周日（27日）舉行本地足球賽，預料有1,000人進場測試場地。至於12月及1月份，亦陸續安排測試賽及不同的演練，進場人數將由一萬、三萬至五萬等，不斷遞增。

楊潤雄又指，容納4萬多人的香港大球場，同樣與港鐵站及巴士站相隔一段距離，但過去能妥善處理人流。當局將為啟德體育園測試多個演練方案，包括現場賣票及實名驗票、人流的走向、港鐵班次的配合，或是模擬較多長者及小孩參與的活動等，甚至必要時有需要走至鑽石山及彩虹站。

香港大球場的改建計劃將會重新檢視。（資料圖片／盧翊銘攝）

業界反映香港場地不足舉辦盛事 大球場改建計劃重新檢視

為應對啟德體育園落成，香港大球場曾被計劃減少至9,000個座位及增設跑道等設施。楊潤雄表示，大球場需要花時間養草，為舉辦大型活動或賽事帶來限制，惟重建大球場亦要考慮時間成本及地下承載力等因素；同時業界亦反映過去兩年本港推動盛事，但場地不足的問題，因此當局會藉由啟德體育園的發展，將重新檢視過去的計劃，是否適合今日的社會狀況。