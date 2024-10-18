類鼻疽殺動植物公園猴 翻土工程時沒遷猴 楊潤雄：未來會更小心
撰文：江麗盈
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動植物公園9隻猴子突然死亡，確定死於感染類鼻疽。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（18日）會見傳媒時提到類鼻疽一般通過接觸受污染的土壤和水源而感染，動植物公園猴子籠舍附近花床底在本初曾進行翻土，而類鼻疽在靈長類動物身上的潛伏期約一個星期，猴子病發時間與翻土時間吻合，其死亡或與翻土工程有關。
被問到翻土工程前為何沒有先將猴子安置到其他地方，當中是否有疏忽、有誰需要為此負責。楊潤雄回應指，現時的推斷均屬事後估計，並指若然未來公園再有工程，會更加小心。
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香港動植物公園有八隻猴子於13日一日內集體死亡，涉及1隻白臀長尾猴、1隻松鼠猴、3隻棉頂狨猴及3隻白面僧面猴。翌日（14日）早上再多一隻白面僧面猴離世；另有一隻白臀長尾猴，活動反應及食慾異常。
文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日就事件見傳媒時指，死亡猴子的組織經化驗，發現有類鼻疽伯克氏菌，相信猴子死於大量類鼻疽伯克氏菌所引起的敗血病。
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他又提到，類鼻疽一般通過接觸受污染的土壤和水源而感染，而籠舍附近花床底的灌溉用喉管因為維修，在10月初曾進行翻土工程。由於類鼻疽在靈長類動物身上的潛伏期約一個星期，猴子病發時間與翻土時間吻合，推斷事件或與翻土工程有關。
被問到在進行翻土工程前，為何沒有先將猴子安置到其他地方，當中是否有疏忽、有誰需要為此負責，楊潤雄回應指，現時的推斷都是事後的估計，引致猴子有類鼻疽，開有有機會是在哺乳類動物區工作的員工，穿著的鞋沾有泥土，將病菌帶入籠舍；也有可能是猴子感染後，與其他猴子有親密接觸。他稱，現時只能講的若然未來公園再有工程，會更加小心。
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