簡樸房｜最快明年底登記　業主報姓名地址面積　將獲批5年認證期

新一份《施政報告》推出「簡樸房」取締不合格劏房，房屋局局長何永賢今日（22日）表示，「簡樸房」最快2025年底開始登記，屆時業主只需登記姓名、地址、單位面積、屋內設施等基本資料，即可獲批寬限期，認證期暫定為期5年。她指，日後出租違規劏房的刑罰須具阻嚇性，參考現行法例或最少兩年監禁。



本港不少劏房戶居於不適切居所。（社協提供）

何永賢在《大公報》表示，劏房予人負面觀感，容易聯想成廁廚合一、「棺材房」，政府要讓租戶住得有尊嚴，取名「簡樸房」有簡單、樸實意思。

何永賢：政策原意告別「最劣質的劏房」

「簡樸房」面積不少於8平方米，何永賢指若貿然將最低面積提升至10平方米，會有超過一半的劏房單位違規，造成市場恐慌，政策原意是告別「最劣質的劏房」，只保留「簡樸房」在市場租用。

10月17日，房屋局局長何永賢出席記者會解說施政報告。（梁鵬威攝）

刑責須具阻嚇性 研最少兩年監禁

何永賢透露，政府會簡化「簡樸房」登記制度，業主只需登記姓名、地址、單位面積、屋內設施等基本資料，就能享有寬限期，期間經測量師、建築師、工程師等糾正及簽名核實，批出的認證期暫定有效期5年。

執法工作方面，何永賢估計，政府將會有兩次重要的執法時間，分別是登記期和寬限期結束，前者預料最快2026年底或2027年頭，針對拒絕接受登記、繼續私下經營劏房的業主；後者則在2028年，對未妥善糾正的業主作出警告。

何永賢指，政府參考《床位寓所條例》和《賓館條例》，業主日後出租違規劏房或會面臨最少兩年監禁。