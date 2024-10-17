簡樸房4大迷思　合標不登記將變非法出租　一日簡樸永世無得搣？

施政報告2024提出解決劏房問題方案，為劏房訂立最低居住標準，設登記制，所有劏房須符合最低標準，經專業人士確認，申請認證後，始可以「簡樸房」名義合法出租。《 香港01》整合現已公布的資料，解解整套機制的運作與迷思。



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甚麼「房」要登記？

劏房，官方稱為分間單位，這種單位一般是指在建築物原先經批准圖則上的一個樓宇單位，被分間成兩個或以上的獨立房間。政府在今午（17日）記者會表明，相關制度規管對象為位於住宅用途或綜合用途大廈的住用分間單位，即現有出租分間單位均須登記。由此可見，不論是千呎豪宅改裝分間，還是唐樓分間，同樣要登記。

財政司副司長黃偉綸（右）10月17日指，簡樸房面積沒有上限，並稱有分間單位超過10至20平方米。（梁鵬威攝）

業主有什麼「原因」要登記？

據政府現有構思，現有出租分間單位均須登記，已登記單位可在登記期完結後，獲得寬限期，為期約12至24個月，以逐步進行改善工程。當局也會同時開始就新加入市場的住宅分間單位作登記。當登記期結束後，除非已作登記並獲寬限期，否則必須有認證，方可合法出租，違者要負刑事責任。

財政司副司長黃偉綸在記者會上指，全部分間單位均須登記及認證，主要是考慮到不想有單位「自己話咗就係（符合標準）」，避免引起爭拗。

▼10月17日 施政報告2024房屋政策記者會▼



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不登記又如何？

按現有時間表，預計最快會由2025年第四季開始登記，登記期約為12至18個月。但值得留意，政府會在登記期後，視乎實際情況再決定執法。意味著不論有否登記、或是否持有認證，現有經營劣質劏房者仍可「安全」營運兩年八個月，至2027年第二季。

值得留意，如經營劣質劏房者有在期內登記，則可以在登記期完結後，有12至24個月的寬限期，即劣質劏房實際或可在登記後繼續存在至最遲2029年第二季。不過，當局也早已表明，如果劏房在登記、並獲得寬限期，最終卻沒有改善，屆時會「重罰」，除罰款，也考慮監禁。

倘若屬於現有、已符合最低居住標準的分間單位，在沒登記、沒認證的情況下，則最快由2027年第二季後被視作「非法出租」。

政府最新一份《施政報告》將合標單位命名為「簡樸房」（Basic Housing Unit, BHU）。（資料圖片／梁鵬威攝）

一日簡樸房一世簡樸房？

簡樸房的標準有最低面積要求，惟不設上限，財政司副司長黃偉綸指，市場上有些分間單位面積達10至20平方米，為避免過份繁複，當局不會為這些單位另設新名。千呎豪宅分間房，抑或唐樓分間房，未來將統一均稱為簡樸房。

當局會考慮發布獲得證認、可合法出租的簡樸房名單。但綜合兩日所得資訊，似乎除了離開市場、不再出租單位，有關單位才可能不再被稱為簡樸房。

被問到如何確保所有劏房均會登記，又怎樣防止業主不知有人租用其單位作劏房「誤墮」法網，黃偉綸回應時說，當機制成為香港法例，在香港法律下，不知情並非辯解理由，盼望大家都守法，當局也會有足夠宣傳。