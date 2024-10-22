政府電腦禁用桌面版WhatsApp　孫東：手機不受限　辦法比困難多

政府早前向內部推出資訊科技保安指引，規定僱員須獲批准才可於辦公室使用電腦桌面版WhatsApp、Gmail和雲端軟件，各部門最遲本月內採取措施或制定實施計劃。



創新科技及工業局局長孫東今日（22日）表示，明白一定會為政府人員帶來不便，但涉及重大安全隱患，因此有需要實施，又指手機並不受限，相信各部門能找到替代方法。



創新科技及工業局局長孫東。（資料圖片/梁鵬威攝）

孫東在港台《千禧年代》表示，過去一年政府內部電腦入侵情況比較嚴重，形容情況嚴峻，因此參考國際間各個政府通用的做法，包括內地及美國，政府內部對電腦系統都有較嚴格規範。問及措施會否影響行政效率或與外界聯繫，他指手機等移動裝置並不受限，相信辦法總比困難多。

另外，公務員文書輔助人工智能系統方面，他表示進度良好，目前已有十多個政府部門應用，主要是編寫、翻譯、整理文件，年底前會推至所有政府部門全面使用。他指自主研發的系統能支持廣東話，以及國產CPU。

早前有市民在電台節目上向特首李家超投訴，科研資助計劃的申請審批慢，導致公司裁員。孫東今日回應指，創新科技署當時已馬上跟進有關個案，目前仍在跟進。他解釋每宗個案處理時間不同，快的只需1至2個月，部分則要10個月至1年。他又指每年接獲超過2萬宗申請，而署方處理人員不足百人，稱會重整資源，希望盡量按時按量完成。