華潤堂結業｜李浩然稱集中創科、物業業務　年紀大員工自然流失

華潤醫藥集團旗下的華潤堂今日（8日）宣布，今年11月8日關閉香港全線分店。香港百貨、商業僱員總會稱，估計華潤堂有50至60名員工受影響。華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官、立法會議員李浩然表示，公司作出決定是經過長期考慮，形容「非常艱難與難過」，未來會集中資源發展創科及物業業務。至於員工處理，李指會促成轉換崗位，年紀大的員工則自然流失。



李浩然表示，華潤集團未來會集中資源發展創科及物業業務。（何夏怡攝）

稱產品仍有供應 其他零售業務不會結束

對於華潤堂的安排，李浩然指公司是經過長期考慮才作出決定，意在優化業務結構，形容「非常艱難、難過」。惟他指，現時華潤堂產品在香港有足夠供應，認為不會影響市民需求。

至於華潤堂香港未來發展方向，李浩然指會集中創科、物業領域，集中資源優化產業結構，其他零售業務不會結束。

華潤堂11月8日全線結業。（圖片來源： 華潤堂）

華潤堂解釋，由於業務受到外部不確定的因素，以及各種營運挑戰的影響，因而決定結業。（FB圖片）

大部份同事將轉到其他崗位 未有具體數字

被問及如何處裡原華潤堂員工，會否辭退，李浩然表示，員工同屬一個大家庭，會將大部份同事轉到其他崗位，年齡大的員工則自然流失，惟他未掌握牽涉員工的具體數字。

指港零售模式轉變快 要集中售賣受歡迎產品

被問及對消費市道的看法，李浩然稱香港市場經營情況已轉變，「比如網路銷售多咗，香港零售模式轉變快」。他又說任何一間公司都會有好業務，要集中資源售賣受歡迎產品。