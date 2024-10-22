喜靈洲附近水域漁船用蛇籠非法捕魚 7男子內地漁工連船長遭起訴
撰文：江麗盈
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喜靈洲附近水域昨日（21日）早上一艘本地漁船涉嫌非法使用蛇籠捕魚，船上六名內地過港漁工、連同一名本地船長，今日（22日）被漁農自然護理署起訴，案件將於明日（23日）在東區裁判法院提堂。
漁護署與警方在10月21日進行聯合執法行動，在喜靈洲附近水域發現一艘本地漁船涉嫌非法使用蛇籠捕魚，遂於同日上午約11時截停有關船隻進行調查。漁護署其後從船上檢走一批捕魚工具，包括蛇籠和絞轆。
經調查後，六名使用蛇籠捕魚的內地過港漁工、連同一名船上的本地船長涉嫌違反《漁業保護條例》（第171章），今日被漁農自然護理署落案檢控，案件將於明日（23日）在東區裁判法院提堂。
漁護署提醒，任何人士在本港水域使用船隻捕魚時，其船隻必須已根據《條例》登記及按其本地漁船登記證明書上所列出的捕魚方法捕魚，使用蛇籠捕魚屬違反登記條件，違者一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁6個月。
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