交通黑點｜今年頭三季30行人死亡　10大黑點曝光　荃灣深水埗佔半

運輸及物流局局長林世雄今日（23日）回覆立法會議員提問指，今年頭9個月有1,855人因交通意外導致傷亡，其中30人死亡，而警務處就行人違例而發出傳票達6,941張，其中5,386張涉及行人衝燈。

當局又披露過去五年首十位涉行人意外的交通黑點，當中5個黑點位於荃灣及深水埗區，雖然十大黑點去年沒有發生導致行人死亡的意外，但合共發生28宗涉及行人的交通意外。

林世雄稱，政府一直致力提供安全交通運輸系統，在適當地點推展各項步行環境及行人安全改善措施，包括擴闊行人路以及於交通燈控制路口安裝投射紅光的輔助裝置等。



今年頭9個月有1,855人因交通意外導致傷亡，其中30人死亡，而警務處就行人違例而發出傳票達6,941張，其中5,386張涉及行人衝燈。（資料圖片/警方提供圖片）

旺角亞皆老街與與西洋菜南街的十字馬路，出現男交通警動態廣告，提示市民注意馬路安全。(羅君豪攝)

首十位行人意外交通黑點去年交通意外宗數：

位置/嚴重意外宗數/輕微意外宗數/總宗數

．（深水埗）基隆街及北河街交界/0/4/4

．（深水埗）基隆街及桂林街交界/0/1/1

．（荃灣）眾安街及河背街交界/0/3/3

．（深水埗）桂林街及大南街交界/0/3/3

．（荃灣）川龍街及河背街交界/1/2/3

．（尖沙咀）海防道及樂道交界/0/3/3

．（灣仔）灣仔道及莊士敦道交界/1/1/2

．（北角）電氣道及清風街交界/0/6/6

．（柴灣）吉勝街及利眾街交界/1/0/1

．（新蒲崗）爵祿街及康強街交界/0/2/2



林世雄今日書面回覆立法會議員陳沛良提問時，提供過去五年按涉及交通意外關乎傷者的因素及傷勢情況劃分的行人傷亡數字。林世雄指，由2020年至2023年，每年的傷亡數字在約2,300至2,800間，2024年上半年行人涉及交通意外的傷亡數字比2023年同期下降約一成。

30宗死亡個案10宗涉人為因素 包括在過路處以外地方過馬路及不留神

不過，今年頭9個月因交通意外而導致行人的死亡個案仍有30宗，其中10宗有涉及行人的因素，包括在過路處以外的地方橫過馬路及不留神等；另外20名行人死亡，則沒有涉及行人的因素。而嚴重受傷者達180人，輕微受傷者也有1,645人。

至於警務處就行人違例而發出傳票則高達6,941張，其中5,386張涉及行人不遵守交通燈號；在燈號控制過路處15公尺範圍內橫過馬路而被發出傳票的亦有815宗；而在行人天橋或行人隧道15公尺範圍內橫過馬路者則發出443張傳票。