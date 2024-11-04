金紫荊女企業家獎 2024|賦能團隊 溝通協作 帶領跨國企業邁向成功

「營造開放的溝通環境，鼓勵團隊成員積極參與，共同成長，才能在瞬息萬變的市場中保持競爭力。」業聚醫療執行董事兼首席營運官劉桂禎 (Denise) 如此詮釋她的領導理念。Denise作為一家全球主要醫療器械製造商，產品銷往全球超過70個國家和地區的執行董事兼首席營運官，Denise要管理各個不同的市場及部門以及上千的員工，憑著她一套的管理哲學關鍵，今年她更榮獲「金紫荊女企業家獎2024」卓越企業管理獎。



不為自己設限 勇於挑戰新領域

Denise 在加入業聚醫療之前，曾擔任知名投資管理公司的董事總經理，並曾任職於美國律師事務所，從事投資相關工作。她在基金管理、投資和法律行業擁有約 22 年的豐富經驗，令人疑問為何會於2018年毅然加入業聚醫療，從事一個自己不熟悉的行業，「從事投資和法律工作的經驗對我個人的職業生涯有著重要的影響。2018年，我有幸遇到業聚醫療，也是一個充滿機遇的過程。我一直認為，法律和投資的背景並不局限於某個行業，反而能讓我從不同角度來看待問題。醫療器械行業是一個充滿挑戰和創新潛力的領域。同時，我們的工作可以有助改善全球患者的健康，這令我覺得非常有意義。」

開放透明的溝通文化 促進團隊協作與創新

Denise指加入業聚醫療時，公司的發展已經有了20多年的基礎，但正處於一個關鍵的轉型期，「對於我來說，最大的挑戰是如何在這樣一個成熟的公司中找到平衡點，既要尊重公司過去的歷史和成功經驗，同時又要推動創新，讓公司邁向新的階段。」她續指當時其中一個挑戰是公司如何在快速增長的同時，亦可保持公司內部的高效協作和團隊穩定，「業聚醫療是一家全球性公司，團隊成員來自不同文化和背景，這要求我們在團隊建設和文化融合方面投入大量精力。我們需要確保所有團隊成員都朝著共同的目標前進，同時保持開放的溝通，並促進跨部門的協作。」

Denise重視跨部門的協作，經常與團隊一起了解市場需求。

Denise回憶道，當年為了全球不同市場的員工都可以進行有效的討論及了解公司的目標，她做了一個全球性的員工問卷調查，隨後召集了來自世界各地的主管到香港總部舉行會議，「我希望所有的員工，都可以表達自己的意見。我也非常重視建立一個共同的願景，讓團隊能夠朝著同一個目標前進，這些目標可以是短期、中期及長期的。我鼓勵每個人發揮他們的專業優勢，並且給予他們自主權去解決問題，這樣既能促進個人成長，也能提升團隊的整體效率。」Denise相信良好的團隊合作和充分的交流是解決問題的關鍵，「為應對瞬息萬變的市場環境，我們需要隨時調整策略，我通常會徵詢團隊成員的不同意見和建議，這不僅能夠幫助我做出更全面的決策，也能激發大家的創造力。」

Denise秉持住開放、協作和靈活的領導風格，於2022年成功帶領公司在香港聯合交易所主板上市，2023年帶領團隊實施增長策略，公司更成功完成了三次收購，包括德國的醫療器械製造商eucatech AG、擁有超過200名員工的印尼經銷商PT Revass以及韓國的經銷商SJ Medicare。對於公司的未來發展方向，「我的願景是將公司定位於全球領先的醫療器械解決方案提供者。我們將繼續專注於心血管相關的醫療器械，並不斷推動技術創新，為全球患者提供更高效、安全的醫療產品。我們的目標不僅是滿足市場的現有需求，還要引領行業的變革，開發出具有突破性意義的新技術和新產品。」

打破事業家庭二選一迷思 職場女性的平衡之道

金紫荊女企業家獎旨在表彰在各自領域表現優秀的女企業家，讚揚她們的創業精神，並鼓勵更多女性投身創業行列。然而，社會上仍有不少人認為女性需要在事業與家庭中作出選擇。Denise認為不應被這些既有思維限制人生，「我明白社會對女性，尤其是母親，有期望她們在家庭中扮演照顧者的角色，這使職業女性在平衡事業和家庭方面面臨挑戰。但這是一個需要不斷權衡和調整的過程，我相信無論在工作還是家庭生活中，只要全心投入，就能獲得真正的滿足感。當我專注於工作時，會全力以赴；與家人相處時，同樣會將心思放在他們身上。雖然無法改變一天24小時的長度，但可以提升這24小時的質量來達到平衡。」Denise補充：「女性也需學會尋求幫助，無論是來自第三方的支持，如家務協助，還是保持身心健康來面對挑戰。我深信，健康樂觀的心態是應對一切挑戰的基礎。」

最後，Denise對於獲得今次獎項表示：「感謝主辦機構的認可。這個獎項不僅是對我個人努力的肯定，更是對整個團隊不懈追求卓越的認可。我相信這份榮譽是我們共同努力的成果，離不開每位成員的支持和貢獻。對我來說，這個獎項有著重要的意義，尤其作為一名女性企業家，看到更多女性在職業生涯中成功並為社會帶來積極影響，我感到鼓舞。企業管理是一條不斷改進和學習的道路，這次獲獎只是新的起點。我將繼續努力，提升管理能力，帶領團隊創造更多價值，推動企業發展。」未來，Denise希望通過自己的經歷和故事，激勵更多女性追求夢想，並幫助她們克服職業和生活中的挑戰，成為她們成長路上的支持者和同行者。

（資料由客戶提供）