內地過境漢港機場櫃位出示假證件　圖飛墨西哥搵工　被判囚20個月

入境事務處今日（25日）公布，一名57歲內地男子去年11月在香港國際機場向航空公司職員出示一張偽假的墨西哥永久居民身份證辦理登機手續，企圖取得登機證，以乘搭經瑞士前往墨西哥的相關航班。調查人員亦於其行李中，搜出一張偽造的神根簽證，該男子因串謀以欺騙手段取得航空公司服務，今日在區域法院被判入獄20個月。

入境處指，涉案男子在警誡下承認透過同鄉之安排，取得該偽假的墨西哥永久居民身份證及偽造的申根簽證，以便入境墨西哥尋找工作。



一名內地男子因串謀以欺騙手段取得航空公司服務，10月25日在區域法院被判入獄二十個月。(資料圖片/孔繁栩攝)

一名內地男子因串謀以欺騙手段取得航空公司服務，10月25日在區域法院被判入獄二十個月。(資料圖片/勞敏儀攝）

涉案男子承認透過同鄉安排取得偽假墨西哥永久居民身份證及申根簽證

入境處指，調查人員去年11月在香港國際機場辦理登機手續櫃位拘捕一名57歲內地男子。調查發現，該名男子向航空公司職員出示一張偽假的墨西哥永久居民身份證辦理登機手續，企圖取得登機證，以乘搭經瑞士前往墨西哥的相關航班。調查人員亦於其行李中，搜出一張偽造的神根簽證。警誡下，該名男子承認透過同鄉之安排，取得該偽假的墨西哥永久居民身份證及偽造的申根簽證，以便入境墨西哥尋找工作。

入境處發言人警告根據香港法例，任何人士以欺騙手段而不誠實地取得另一人的服務，即屬違法，一經定罪，最高可被判監禁十年。