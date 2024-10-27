施政報告｜積金局指落實MPF「全自由行」　有助提升打工仔自主權

最新一份施政報告宣布落實強積金「全自由行」，積金局主席劉麥嘉軒今日（27日）指，現時受限於強積金「對沖」安排，現職僱主強制性供款累積而來的強積金，可用以抵銷遣散費或長期服務金，故目前的強積金「半自由行」，未能讓打工仔女轉移由現職僱主強制性供款累積而來的強積金。



但隨著強積金取消「對沖」，加上「積金易」平台全面運作，將有利推行強積金「全自由行」，她估計，打工仔女現職期間累積的強制性供款，可以自由轉移的比例，會由現在約50%逐步提升到100%，措施將提升打工仔女自主權，激活強積金市場競爭。



積金局主席劉麥嘉軒指，強積金「全自由行」將提升打工仔女自主權，激活強積金市場競爭。（積金局提供）

積金局主席劉麥嘉軒發表網誌指，俗稱強積金「半自由行」的「僱員自選安排」，推出即將滿12年，近五年、即2019年至2023年，每年平均個案約92,000宗，較之前的五年、即2014年至2018年上升17%，顯示越來越多計劃成員主動管理其強積金。截至今年9月，累計轉移個案已經接近100萬宗，金額超過480億元。

強積金「半自由行」近五年、即2019年至2023年，每年平均轉移宗數約92,000宗，較之前的五年、即2014年至2018年上升17%。（積金局提供）

最新一份施政報告提到的強積金「全自由行」，即容許僱員將僱主強制性供款的累算權益轉移至自選計劃。

劉麥嘉軒在文中稱，受限於目前的「對沖」安排，現職僱主強制性供款累積而來的強積金，可用以抵銷遣散費或長期服務金，故現時的強積金「半自由行」未能讓打工仔女轉移由現職僱主強制性供款累積而來的強積金。

她指出，明年5月實際的強積金取消「對沖」安排，及明年底將全面運作的「積金易」平台，均為推行強積金「全自由行」的重要基礎。

當強積金「全自由行」實施，她估計，打工仔女現職期間累積的強制性供款，可以自由轉移的比例，會由現在約50%逐步提升到100%。她認為，這項措施將提升打工仔女自主權，激活強積金市場競爭。

她舉例說明，指一位2026年7月踏入職場的人，由於屆時已取消「對沖」，其工作的強積金帳戶，不論是僱主或自身的強制性供款，均可「全自由行」轉移至心儀的強積金計劃。