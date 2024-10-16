施政報告2024｜強積金研究「全自由行」　明年5.1起取消對沖

【施政報告2024】行政長官李家超今日（16日）發表其任內第三份施政報告，表示積金局會研究「全自由行」具體方案。同時，明年5月1日將取消強積金制度下，僱主強制性供款累算權益「對沖」遣散費，以及長期服務金的安排。政府亦會推行為期25年、總額超過330億元的資助計劃，分擔僱主在取消「對沖」後支出。



▼10月16日 李家超到立法會公布施政報告▼



+ 2

積金局研究「全自由行」具體方案 准僱員改自選計劃

李家超公布，強制性公積金計劃管理局會研究「全自由行」具體方案，利用今年6月推出的積金易平台，容許僱員將僱主強制性供款的累算權益，轉移至自選計劃，鼓勵僱員積極管理強積金投資，促進市場競爭，創造減費空間。

2025年5月1日，強積金取消對沖遣散費及長期服務金。（資料圖片）

明年5月1日起取消強積金「對沖」遣散費

此外，政府會推進保障僱員的措施，包括以下4點：

．明年5月1日取消強積金制度下，僱主強制性供款累算權益「對沖」遣散費，以及長期服務金的安排。政府亦會推行為期25年、總額超過330億元的資助計劃，分擔僱主在取消「對沖」後支出；

．檢討破產欠薪保障基金下遣散費特惠款項的保障範圍，探討調升特惠款額上限，加強保障僱員權益；

．落實法定最低工資「一年一檢」的新機制；

．修訂《僱傭條例》下「連續性合約」的規定，由連續4周、每周工作18小時，即合共72小時，放寬至4周合計68小時，讓僱員更容易享有全面僱傭權益。